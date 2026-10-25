سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، وسط تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي، مع اقتراب العملة الأمريكية من مستوى 56 جنيهًا في عدد من التعاملات المصرفية.

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك المصرية بين 55.70 و55.80 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع مستويات تراوحت بين 55.80 و55.90 جنيه، في تحرك يعكس استمرار تداول العملة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه.



وجاء بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك من حيث سعر بيع الدولار، بعدما سجل 55.90 جنيه، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل سعر للشراء عند 55.70 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 55.80 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة في ختام التعاملات.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري مستويات قريبة من الأسعار المتداولة في البنوك التجارية، حيث بلغ سعر الشراء 55.75 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 55.89 جنيه.

وتعد أسعار البنك المركزي من المؤشرات المهمة لمتابعة حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى جانب أسعار الصرف المعلنة لدى البنوك الحكومية والخاصة، والتي قد تختلف فيما بينها بفروق محدودة وفقًا لسياسات التسعير وحركة التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستويات متقاربة مع عدد من البنوك الكبرى، ووجاءت الأسعار كالتالي:

سعر شراء الدولار: 55.77 جنيه.

سعر بيع الدولار: 55.87 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري، وتفاصيل الأسعار هي:

سعر شراء الدولار: 55.77 جنيه.

سعر بيع الدولار: 55.87 جنيه.

بنك الإسكندرية يسجل أعلى سعر لبيع الدولار

تصدر بنك الإسكندرية قائمة البنوك المذكورة من حيث سعر بيع الدولار، بعدما سجلت العملة الأمريكية لديه:

سعر الشراء: 55.80 جنيه.

سعر البيع: 55.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، ليأتي ضمن مجموعة من البنوك التي أعلنت مستويات متقاربة في ختام التعاملات.



مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أقل سعر للدولار

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أدنى مستويات الأسعار الواردة في تعاملات الأحد، بعدما سجل سعر شراء الدولار 55.70 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 55.80 جنيه.

ويعني ذلك أن الفارق بين سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي وأعلى سعر شراء مسجل لدى البنوك المذكورة بلغ 10 قروش، فيما وصل الفارق بين أسعار البيع إلى 10 قروش أيضًا، مقارنة بأعلى سعر بيع مسجل في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة :

سعر شراء الدولار: 55.77 جنيه.

سعر بيع الدولار: 55.87 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 55.77 جنيه للشراء، مقابل 55.87 جنيه للبيع، خلال تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، ليأتي ضمن البنوك التي تقاربت أسعارها مع مستويات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك قناة السويس.

الدولار يقترب من مستوى 56 جنيهًا في ختام التعاملات

تعكس أسعار الدولار اليوم في مصر استمرار تداول العملة الأمريكية عند مستويات تقترب من 56 جنيهًا، بعدما سجلت أسعار البيع لدى البنوك المذكورة نطاقًا يتراوح بين 55.80 و55.90 جنيه.