سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 25 أكتوبر 2026 بالبنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، داخل البنوك ومكاتب الصرافة المصرية، إذ بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.76 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع، فيما اختلفت أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقًا للأسعار المعلنة لكل مؤسسة مصرفية.

وتباينت أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك المصرية، إذ سجلت بعض البنوك 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، بينما انخفضت الأسعار في بنوك أخرى، من بينها بنك نكست ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل، في حين سجل بنك الكويت الوطني مستويات أعلى لسعر الشراء.

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كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، نحو 55.76 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع، بالتزامن مع الانخفاض الطفيف الذي شهده سعر العملة الأمريكية في السوق المصرفية المصرية.

ويُعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري من المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك التجارية العاملة في مصر، لمعرفة مستويات شراء العملة الأمريكية وبيعها خلال التعاملات اليومية.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 في البنك الأهلي المصري نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي ضمن مجموعة من البنوك التي سجلت المستوى نفسه للشراء والبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات المسائية.

كم بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية.

ويتابع العملاء أسعار الدولار في بنك مصر بصورة يومية، للتعرف على قيمة العملة الأمريكية عند الشراء أو البيع، ومقارنة الأسعار المعلنة في البنوك المختلفة.

ما سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية؟

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

وبذلك جاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى.

كم سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار المستوى المعلن للعملة الأمريكية داخل البنك خلال تعاملات اليوم، في ظل التفاوت المحدود بين أسعار الصرف المعلنة لدى المؤسسات المصرفية المختلفة.

ما سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية.

وجاء السعر متطابقًا مع الأسعار المسجلة في عدد من البنوك المصرية الأخرى، وفقًا للبيانات الواردة عن تعاملات اليوم.

كم بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد إلى نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك ضمن مستويات الأسعار المعلنة في عدد من البنوك التي سجلت السعر نفسه للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

ما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

ويتيح رصد أسعار الدولار في البنوك المختلفة للمتعاملين التعرف على الفروق بين أسعار شراء العملة الأمريكية وبيعها، وفقًا للأسعار المعلنة لدى كل بنك.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وجاءت هذه الأسعار أقل من المستويات المسجلة في مجموعة من البنوك التي بلغ سعر الدولار لديها 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية.

ويأتي هذا السعر ضمن المستويات الأقل المسجلة بين البنوك الواردة في رصد أسعار الدولار اليوم، سواء على مستوى الشراء أو البيع.

كم بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني؟

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد إلى نحو 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

وبذلك سجل البنك أعلى سعر شراء للدولار بين البنوك الواردة في التقرير، بينما بلغ سعر البيع 55.90 جنيه، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك المركزي المصري.

ما سعر الدولار اليوم في بنك نكست؟

سجل سعر الدولار في بنك نكست خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 55.62 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع.

ويُظهر السعر المعلن في بنك نكست انخفاضًا مقارنة بأسعار الشراء والبيع المسجلة في عدد من البنوك الأخرى الواردة في التقرير.

كيف تختلف أسعار الدولار بين البنوك المصرية اليوم؟

توضح أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 وجود تفاوت بين البنوك في مستويات الشراء والبيع، إذ سجلت مجموعة من البنوك 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، بينما سجل بنك فيصل 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع، وبلغ السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجل بنك الكويت الوطني 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك نكست 55.62 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع، وسجل البنك المركزي المصري 55.76 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

وتظل الأسعار الواردة مرتبطة بالتعاملات المسائية اليوم الأحد، وقد تختلف الأسعار المعلنة وفقًا لتحديثات كل بنك، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن لدى البنك المعني قبل إجراء عمليات شراء الدولار أو بيعه.

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جذب اهتمام المتعاملين في السوق المصرفية، مع متابعة التغيرات اليومية في أسعار الشراء والبيع داخل البنوك المصرية، وقد سجل الدولار انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، مع استمرار التفاوت بين أسعار الصرف المعلنة من بنك إلى آخر.