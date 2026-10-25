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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل الارتفاع.. سعر الدولار اليوم بـ مصر في ختام تعاملات الأحد

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك

بلغ أعلى سعر لشراء الدولار نحو 55.80 جنيه. 

وسجل أقل سعر للبيع 55.72 جنيه.

 أما متوسط سعر الدولار فارتفع لنحو 55.81 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 55.76 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) عند 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والبركة والمصرف العربي والعقاري المصري العربي وإتش إس بي سي.

وفي بنوك الإسكندرية والمصري الخليجي والكويت الوطني والشركة المصرفية العربية وبيت التمويل الكويتي، بلغ سعر الشراء 55.80 جنيه والبيع 55.90 جنيه، وهما الأعلى بين البنوك.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل الدولار 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع. وبلغ في بنك قطر الوطني والعربي الأفريقي 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي الكويتي. 

وبلغ في أبوظبي الأول وكريدي أجريكول 55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي سجل 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع. 

وفي أبوظبي الإسلامي بلغ 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست أقل الأسعار، إذ بلغ الدولار 55.62 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع، وهو الأقل بين البنوك.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار

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