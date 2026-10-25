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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

55.90 جنيه.. رسميا الدولار يسجل مستوى قياسيا جديدا

الدولار والجنيه - صورة تعبيرية
الدولار والجنيه - صورة تعبيرية
آية الجارحي

واصلت أسعار الدولار اليوم الاحد 25-10-2026، الارتفاع أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العامله في مصر .

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم الاحد  55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع، في بنك فيصل.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول   55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قناة السويس 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.  

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع.   

تسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر، حيث صعد سعر الجرام بنحو 30 جنيها، على الرغم من الهبوط القوي في سعر الذهب عالميا.

وعالميا، سجلت خسائر الذهب نحو 3.9% بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر عندما سجل 3975 دولارا للأونصة، ووصلت الآن إلى 3998 دولارا للأوقية.

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