ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة.. ولدينا معلومات استخباراتية متقدمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد نية لشن هجوم على إيران الليلة، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير استخباراتية بشأنها، وأن إدارته تمتلك معلومات متقدمة تتعلق بالوضع الإيراني.

نؤدي مهمتنا بشكل جيد في إيران

وأضاف ترامب، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الولايات المتحدة تؤدي مهمتها بشكل جيد في إيران، موضحًا أن لديه الكثير من التقارير والمعلومات الاستخباراتية المتقدمة بشأنها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود معلومات استخباراتية رُفعت عنها درجة السرية، في حين لا تزال معلومات أخرى غير معلنة، قائلًا إن لديه الكثير من التقارير والمعلومات المتقدمة حول إيران، وإن الولايات المتحدة ستؤدي أداءً جيدًا في التعامل مع الملف الإيراني.

تأتي تصريحات ترامب في ظل متابعة التطورات المرتبطة بإيران، إذ أكد امتلاك إدارته معلومات استخباراتية بشأنها، دون أن يقدم في التصريحات المنقولة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو توقيت الكشف عنها.