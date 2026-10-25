وزير الري الأسبق: نقطة المياه في مصر تُستخدم 6 مرات لمواجهة أزمة الشح المائي

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، أن خط الفقر المائي لأي دولة في العالم يبلغ 1000 متر مكعب لكل فرد سنويًا، موضحًا أن انخفاض نصيب الفرد عن هذا الرقم يعني دخول الدولة تحت خط الفقر المائي.

وقال حسام مغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مصر أصبحت في مرحلة الشح المائي، موضحًا أن الوفرة المائية اللازمة للري بالغمر لم تعد موجودة، ما يستلزم استخدام الأساليب الحديثة في الري، مثل الري بالتنقيط بدلًا من الري بالغمر.

وأضاف حسام مغازي أن الحلول تشمل أيضًا التوسع في تحلية المياه، لافتًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أهم المشروعات في هذا الإطار، مؤكدًا أن مصر تستفيد من كل نقطة مياه وتعيد استخدامها مرة أخرى، مشيرًا إلى وجود أزمة مالية تستلزم ترشيد استخدامات المياه، وشدد على أن نقطة المياه في مصر تُستخدم 6 مرات، موضحًا أن العمل مستمر على حل الأزمة الحالية من خلال أدوات وأساليب كبيرة.