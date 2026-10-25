الجيش الإسرائيلي يطلق صاروخًا اعتراضيًا على هدف جوي مشبوه جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مشيرًا إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار، وفقًا للإجراءات المتبعة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع بقاء جنوب لبنان ساحة للمواجهات والتحركات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وتشهد المنطقة حالة من التأهب المستمر، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.