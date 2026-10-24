قصف مدفعي وغارات .. لبنان: استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

استهدف القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري في قضاء صور بلبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي في الأجواء، وتنفيذ غارات وهمية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على وادي الحجير، فيما نجت مجموعة من الأهالي كانت تعمل في قطاف الزيتون في الوادي من غارة جوية نُفذت بالقرب منها، إذ أدت قوة عصفها إلى دفع بعضهم مسافة، من دون تسجيل إصابات.

وفي قضاء النبطية، تعرضت بلدة كفرتبنيت مساء اليوم لقصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي متقطع، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي، تفجيراً كبيراً في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، أحدث دوياً قوياً ترددت أصداؤه في مختلف المناطق الجنوبية.