قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون تغيير.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن
التعليم تنفي فرض رسوم 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
عبد المنعم سعيد: ارتفاع الأسعار في أمريكا سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا وشبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار
محمود محمد بعد لقائه الرئيس السيسي: نحلم بالحصول على فرص عمل مناسبة
حزب المصريين: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة
رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة
الديهي عن مذكرة ليبيا وتركيا: يجب الالتزام بالقانون الدولي عند إبرام الاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف مدفعي وغارات .. لبنان: استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

لبنان
لبنان
أ ش أ

 استهدف القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري في قضاء صور بلبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي في الأجواء، وتنفيذ غارات وهمية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على وادي الحجير، فيما نجت مجموعة من الأهالي كانت تعمل في قطاف الزيتون في الوادي من غارة جوية نُفذت بالقرب منها، إذ أدت قوة عصفها إلى دفع بعضهم مسافة، من دون تسجيل إصابات.

وفي قضاء النبطية، تعرضت بلدة كفرتبنيت مساء اليوم لقصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي متقطع، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي، تفجيراً كبيراً في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، أحدث دوياً قوياً ترددت أصداؤه في مختلف المناطق الجنوبية.

القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي لبنان المدفعية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مترو الهرم

الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم

ترشيحاتنا

الديهي

الديهي: الرئيس السيسي استلم البلد وكانت في حالة صعبة كانت شبه دولة وشبه مؤسسات

منتدى مصر

أستاذ علوم سياسية: منتدى مصر 2026 أتاح مراجعة السياسات العامة وتنشيط الذاكرة المصرية

مياه الشرب

رئيس القابضة لمياه الشرب: 99.9% من المياه في مصر مطابقة للمواصفات.. ومياه الحنفية آمنة

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد