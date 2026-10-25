جيش الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان، مما أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية.

كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال قصف أيضا أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون



كما تعرضت أطراف بلدة برعشيت جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع منذ صباح الأحد.

وأفادت الوكالة اللبنانية أنه تم رصد تمركز دبابتي ميركافا عند أطراف بلدة عيتا الجبل وعمدتا إلى القيام بعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، تزامنًا مع تواجد الأهالي في الكروم لقطاف موسم الزيتون، ولم يفد عن وقوع اصابات.

كما أشارت إلى تحرك لآليات عسكرية معادية في بلدة حداثا، حيث أطلقت دبابة ميركافا، قذيفة داخل البلدة بالتزامن عملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة.