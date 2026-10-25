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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وتدمير مبانٍ في وادي الحجير

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وتدمير مبانٍ في وادي الحجير
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وتدمير مبانٍ في وادي الحجير
أ ش أ

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم/ الأحد/، غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية بجنوب لبنان ، فيما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه على البلدة نفسها، وذلك في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب، حيث تتواصل الغارات الجوية والقذائف المدفعية وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف البلدات.

وتعرّضت أطراف بلدة برعشيت بجنوبي لبنان لقصف مدفعي متقطع مصدره الجيش الإسرائيلي، كما رُصد تمركز دبابتين من طراز «ميركافا» عند أطراف بلدة عيتا الجبل، عمدتا إلى تنفيذ عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، بالتزامن مع وجود عدد من الأهالي في كروم الزيتون لقطاف الموسم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وسُجّل كذلك تحرّك لآليات عسكرية إسرائيلية في بلدة حداثا، حيث أطلقت دبابة «ميركافا» قذيفة داخل البلدة، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة، فيما تعرّضت البلدة لقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلى وفي قضاء صور، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما، وطال القصف وادي السلوقي.

كما نفّذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط باتجاه بلدة عيتا الجبل، بالتزامن مع وجود عدد من الأهالي في حقول الزيتون، من دون تسجيل إصابات.

وأدّى العدوان الجوي الإسرائيلي على وادي الحجير إلى تدمير مبانٍ، فيما سُجّل وقوع تفجير ضخم في بلدة حولا بقضاء مرجعيون.

الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية بجنوب لبنان مسيّرة إسرائيلية

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