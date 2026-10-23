حزمة قرارات لضبط الظهور الإعلامي للأطباء والحفاظ على مستقبل المهنة

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة بدار الحكمة اليوم الجمعة 23 أكتوبر، على عدد من القرارات المتعلقة بالميزانيات المالية للنقابة، وضوابط القيد، وشروط قبول الطلاب بكليات الطب، إلى جانب تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء وتعديلات لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
- اعتماد الميزانيات المالية: الموافقة على اعتماد الميزانيات المالية للنقابة التي انتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتها عن الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.
- الموازنة التقديرية: الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.
- مراقب الحسابات: الموافقة على استمرار مراقب حسابات الجمعية العمومية، مع زيادة أتعابه بنسبة 10%.
- شروط القيد بالنقابة: اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء، بدءًا من العام المقبل.
- فروع الجامعات الدولية: إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة بشأن البند الثالث من المادة 20 بالقانون رقم 162 لسنة 2018، الخاص بفروع الجامعات الدولية، يتضمن خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر، فيما يتعلق بالمواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، وألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إلى جانب الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.
- نسب الطلاب الوافدين: مخاطبة الحكومة للمطالبة بألا تزيد نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5%، مع توجيه باقي الطلاب الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة.
- الشهادات المعادلة: مخاطبة الحكومة بشأن شهادات IG وAD وSTEM، للمطالبة بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة هذه الشهادات، تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين، مع تحديد الحد الأدنى المكافئ لكل شهادة للالتحاق بكليات الطب بنسب عادلة، وفقًا لأعداد الحاصلين على الشهادات المختلفة.
- المستشفيات الجامعية: المطالبة بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بإنشائها، والذي منحها مهلة ثلاث سنوات لإنشاء المستشفى. وفي حال قبول هذه الكليات طلابًا جددًا خلال العام المقبل، لن يُقبل قيد هؤلاء الطلاب في النقابة.
- تقليل أعداد المقبولين بكليات الطب: المطالبة بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم خلال الدراسة وبعد التخرج، إلى جانب توفير فرص الدراسات العليا بعد انتهاء فترة تدريب الامتياز.
- الظهور الإعلامي للأطباء: الموافقة على المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، وتفويض مجلس النقابة باستكمال صياغتها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- لجنة الإغاثة الإنسانية: اعتماد التعديلات الجديدة في لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.