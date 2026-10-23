قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدينيو يستعد لخوض أولى مبارياته بعد عودته من الاعتزال
نقل كومباني للمستشفى بعد تعرضه للإغماء في التدريبات
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا غدا.. والعظمى بالقاهرة 31
السفير الأمريكي لدى تركيا: احتمال شن هجوم على إيران نهاية الأسبوع «قائم بالتأكيد»
مصاب في هجوم كنيسة الكرك يكشف تفاصيل جديدة: 4 مسلحين أطلقوا النار عشوائيًا
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حزمة قرارات لضبط الظهور الإعلامي للأطباء والحفاظ على مستقبل المهنة

الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء
الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء
الديب أبوعلي

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة بدار الحكمة اليوم الجمعة 23 أكتوبر، على عدد من القرارات المتعلقة بالميزانيات المالية للنقابة، وضوابط القيد، وشروط قبول الطلاب بكليات الطب، إلى جانب تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء وتعديلات لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

  • اعتماد الميزانيات المالية: الموافقة على اعتماد الميزانيات المالية للنقابة التي انتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتها عن الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.
  • الموازنة التقديرية: الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.
  • مراقب الحسابات: الموافقة على استمرار مراقب حسابات الجمعية العمومية، مع زيادة أتعابه بنسبة 10%.
  • شروط القيد بالنقابة: اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء، بدءًا من العام المقبل.
  • فروع الجامعات الدولية: إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة بشأن البند الثالث من المادة 20 بالقانون رقم 162 لسنة 2018، الخاص بفروع الجامعات الدولية، يتضمن خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر، فيما يتعلق بالمواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، وألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إلى جانب الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.
  • نسب الطلاب الوافدين: مخاطبة الحكومة للمطالبة بألا تزيد نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5%، مع توجيه باقي الطلاب الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة.
  • الشهادات المعادلة: مخاطبة الحكومة بشأن شهادات IG وAD وSTEM، للمطالبة بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة هذه الشهادات، تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين، مع تحديد الحد الأدنى المكافئ لكل شهادة للالتحاق بكليات الطب بنسب عادلة، وفقًا لأعداد الحاصلين على الشهادات المختلفة.
  • المستشفيات الجامعية: المطالبة بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بإنشائها، والذي منحها مهلة ثلاث سنوات لإنشاء المستشفى. وفي حال قبول هذه الكليات طلابًا جددًا خلال العام المقبل، لن يُقبل قيد هؤلاء الطلاب في النقابة.
  • تقليل أعداد المقبولين بكليات الطب: المطالبة بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم خلال الدراسة وبعد التخرج، إلى جانب توفير فرص الدراسات العليا بعد انتهاء فترة تدريب الامتياز.
  • الظهور الإعلامي للأطباء: الموافقة على المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، وتفويض مجلس النقابة باستكمال صياغتها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • لجنة الإغاثة الإنسانية: اعتماد التعديلات الجديدة في لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.
الجمعية العمومية للأطباء نقابة الأطباء نقابة أطباء مصر الظهور الإعلامي للأطباء لجنة الإغاثة الإنسانية تقليل أعداد المقبولين بكليات الطب المستشفيات الجامعية الشهادات المعادلة الحكومة الطلاب الوافدين مجلس النواب الجامعات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

ترشيحاتنا

ساحة التحفظ على المركبات بأرض المعركة في مرسى مطروح

النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ على المركبات بأرض المعركة في مطروح

المتهمة

ضبط صانعة محتوى بالأهرام نشرت فيديوهات رقص لزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح

المتهم

ضبط نجار تعدى على ميكانيكي بسلاح أبيض وأصابه في دمياط

بالصور

بإطلالة سوداء ساحرة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شيرين رضا
شيرين رضا
شيرين رضا

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد