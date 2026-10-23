حزمة قرارات لضبط الظهور الإعلامي للأطباء والحفاظ على مستقبل المهنة

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة بدار الحكمة اليوم الجمعة 23 أكتوبر، على عدد من القرارات المتعلقة بالميزانيات المالية للنقابة، وضوابط القيد، وشروط قبول الطلاب بكليات الطب، إلى جانب تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء وتعديلات لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: