نقابة الأطباء تحقق مع 4 أطباء بسبب فيديوهات مخالفة لآداب المهنة

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، خلال أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة الآن بدار الحكمة، أن النقابة أجرت خلال الأسبوع الماضي تحقيقات مع أربعة أطباء، من بينهم أطباء متخصصون في التجميل، على خلفية نشر مواد ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تجاوزات وإساءات مخالفة لآداب مهنة الطب.

وأوضح عبد الحي، أن الأطباء الأربعة استجابوا لإجراءات التحقيق، وحذفوا جميع المواد والمقاطع محل المخالفة من صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعهدوا بعدم تكرار هذه التصرفات مرة أخرى.

التحقيق مع 4 أطباء بالنقابة العامة

وأشار إلى أن لجنة التحقيق قررت إحالة الأطباء الأربعة إلى الهيئة التأديبية، للنظر في المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدًا أن حذف المواد المنشورة أو التعهد بعدم تكرارها لا يعني انتهاء الإجراءات التأديبية.

وأضاف أن الإجراءات التأديبية ضرورية لضمان التعامل مع المخالفات المهنية وفقًا للقواعد المنظمة للمهنة، وعدم الاكتفاء بمجرد حذف المحتوى أو تقديم الاعتذار، بما يحافظ على مكانة مهنة الطب واحترام ضوابطها الأخلاقية.

وشدد على أهمية إطلاع الجمعية العمومية على الجهود التي تبذلها النقابة في هذا الملف، موضحًا أن التعامل مع هذه الحالات يتم بصورة تدريجية، مع ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والنقابية المقررة.

وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات من شأنه الإسهام في الحد من التجاوزات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز الالتزام بآداب المهنة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على ثقة المجتمع في الأطباء.