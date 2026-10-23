القاضي: تقديم أكثر من 177 ألف خدمة نقابية للأطباء في 2025

استعرض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة أطباء مصر، تقرير أنشطة النقابة وإنجازات مجلسها خلال عام 2025، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للنقابة، مستعرضًا جهود المجلس في ملفات العمل النقابي والحقوقي والاجتماعي والتعليم الطبي والإعلامي والإنساني، إلى جانب تطوير الخدمات والتحول الرقمي.

وأكد القاضي، أن مجلس النقابة عمل على مختلف الملفات بالتوازي لخدمة المهنة والأطباء، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تقديم إجمالي 177 ألفًا و99 خدمة نقابية لأعضاء الجمعية العمومية.

وفي الملف الحقوقي، أوضح أمين عام النقابة أن المجلس قدم الدعم القانوني للأطباء في مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد الخدمات القانونية المقدمة خلال عام 2025 نحو 6238 خدمة، فيما بلغت خدمات لجنة شكاوى الأطباء 566 خدمة.

وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي، أشار القاضي إلى حرص مجلس النقابة على توفير خدمات اجتماعية متنوعة للأطباء، شملت استراحات الأطباء بالقاهرة والإسكندرية والعين السخنة والأقصر ومطروح، إلى جانب العمل على تطوير الأندية الاجتماعية، ومن بينها نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، والبدء في تطوير نادي كفر الزيات بمحافظة الغربية، فضلًا عن تطوير نادي بورسعيد من خلال اللجنة الاجتماعية.

واستعرض القاضي أنشطة اللجنة الاجتماعية، التي شملت تنظيم 123 رحلة، وتقديم 402 خدمة للمصايف، وتكريم 163، إلى جانب خدمات استراحات الأطباء، والدعم للأطباء وأسرهم، والإعانات، والتأمين ضد مخاطر المهنة.

ووفقًا للأرقام الواردة في التقرير، بلغ عدد خدمات استراحات الأطباء 8233 خدمة، والدعم للأطباء وأسرهم 13 خدمة، والإعانات 736 خدمة، والتأمين ضد مخاطر المهنة 320 خدمة.

وفي ملف التعليم الطبي، أكد القاضي اهتمام النقابة باستدامة التعليم والتدريب، ومساعدة الأطباء على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، مشيرًا إلى افتتاح مركز التعليم الطبي المجهز بأحدث الإمكانات «SCOPE»، وحصوله على اعتماد المجلس الصحي المصري.

كما بلغ عدد خدمات لجنة التعليم الطبي المستمر 1512 خدمة، فيما وصل عدد الروابط الطبية التابعة للنقابة إلى 39 رابطة على مستوى المحافظات.

خدمات نقابية للأطباء

وعلى صعيد تطوير الخدمات النقابية، أوضح أمين عام النقابة أن المجلس عمل على تطوير مبنى دار الحكمة، بما يشمل القاعة والدور الثالث، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطباء.

وبلغ عدد خدمات لجنة القيد والسجلات 134 ألفًا و99 خدمة خلال العام، كما استضافت النقابة موظفي إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لإنهاء إجراءات الترخيص للأطباء في اليوم نفسه، فيما بلغ عدد خدمات قسم المنشآت الطبية 8311 خدمة.

وفي الملف الإعلامي، لفت القاضي إلى تطوير المنصات الإعلامية للنقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها فيسبوك وإنستجرام ومنصة «إكس» وتليجرام وواتساب ويوتيوب، مؤكدًا دورها في رصد الممارسات التي تضر بالمهنة، والتصدي لظواهر انتحال الصفة الطبية والترويج للمعلومات والممارسات الطبية المضللة، وبلغ عدد خدمات المركز الإعلامي 12 ألفًا و500 خدمة.

وفي الملف الإنساني، استعرض أمين عام نقابة الأطباء جهود لجنة الإغاثة الإنسانية، الذراع الإنساني للنقابة، والتي شملت دعم المستشفيات والمراكز الطبية، والمساهمة في إجراء العمليات الجراحية وتوفير العلاج والأجهزة الطبية، ودعم ذوي الإعاقات الحركية والسمعية، وتنظيم القوافل الطبية والإغاثية، وتوزيع شنط رمضان، وتقديم المساعدات في حالات الكوارث والوفيات، بإجمالي معلن بلغ 2356 خدمة.

وفيما يخص التحول الرقمي، أوضح القاضي أن اللجنة المختصة عملت على تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، وتحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات النقابية، إلى جانب تطوير النظام الداخلي للنقابة، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 90%.

وأضاف أن جهود التحول الرقمي شملت تحديث البنية التحتية التكنولوجية، ووصول تطبيق النقابة الإلكتروني إلى مرحلة النموذج الأولي، فضلًا عن عقد اجتماعات ومناقشات فنية لبحث التكامل الإلكتروني مع منظومة «داتا فلو»، بما يدعم الربط بين الأنظمة ويسهل حصول الأطباء على الخدمات.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور أبو بكر القاضي إن مجلس النقابة اجتهد وبذل ما استطاع خلال العام المنصرم، ونجح في بعض الملفات وتعثر في أخرى، مؤكدًا استمرار العمل والعطاء خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الأطباء ويحافظ على المهنة.

وشدد القاضي على تقدير النقابة لما يواجهه الأطباء من صعوبات وما يقدمونه من تضحيات في سبيل إنقاذ الأرواح، مؤكدًا ضرورة تخليد ذكرى الأطباء الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لأسرهم.