اكتمال النصاب القانوني لانعقاد عمومية نقابة الأطباء.. 10 ملفات تتصدر

أعلن أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، وبدء فعاليات الجمعية لمناقشة جدول الأعمال بعد قليل.

وتتضمن أعمال الجمعية مناقشة تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للنقابة للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

كما يناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام الأربعة، ومناقشة واعتماد الميزانيات المالية للنقابة عن الفترة من 2022 حتى 2025، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.

ويشمل جدول الأعمال اختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير أتعابه، ومناقشة تعديل بنود لائحة آداب المهنة المتعلقة بالظهور الإعلامي للأطباء.

كما تبحث الجمعية العمومية قواعد القبول بكليات الطب في مصر، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.