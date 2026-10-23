الأطباء: لجنة لفحص أوراق طلاب بفرعين لجامعتين دوليتين للتأكد من المؤهلات

اقترح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، تشكيل لجنة من أساتذة ثلاث كليات طب كبرى، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لفحص أوراق الطلاب الملتحقين بفرعين لجامعتين دوليتين في مصر، ومراجعة مجاميعهم وشهاداتهم الدراسية، للتأكد من استيفائهم شروط القبول بكليات الطب.

ويستهدف المقترح التحقق من المؤهلات الدراسية للطلاب، والتأكد من دراستهم المواد العلمية المؤهلة للالتحاق بكليات الطب، وعدم قبول طلاب حاصلين على شهادات أدبية لا تؤهلهم لدراسة الطب، إلى جانب مراجعة مجاميعهم ومدى توافقها مع شروط القبول.

قواعد القبول بكليات الطب

وأوضح عبد الحي، أن اللجنة المقترحة تضم أساتذة من ثلاث كليات طب كبرى، من بينها قصر العيني وعين شمس والمنصورة، على أن تتولى مراجعة مستندات التحاق الطلاب وتقييم مستواهم، قبل انتقالهم إلى الفرقة الرابعة أو السنوات الدراسية المتقدمة، بما يساعد على تحديد مدى استيفائهم شروط القبول وآلية التعامل مع الحالات التي التحقت وفق القواعد السابقة.

وفيما يتعلق بالدفعات الجديدة، اقترح نقيب الأطباء إخضاع قواعد القبول بفروع الجامعات الدولية في مصر للقواعد المصرية المعمول بها للالتحاق بكليات الطب، من حيث المواد الدراسية المؤهلة والحد الأدنى للمجموع الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للكليات الحكومية والأهلية والخاصة، مع السماح للجامعة الأم بإضافة شروط أخرى.

ويأتي المقترح في إطار مراجعة ضوابط القبول بكليات الطب، والتحقق من استيفاء الطلاب المؤهلات العلمية المطلوبة، سواء من خلال مراجعة أوضاع الملتحقين بالفعل بالفرعين محل المقترح أو تطبيق القواعد المصرية على الدفعات الجديدة، اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا للمقترح المطروح.

ولا يزال تشكيل اللجنة وتحديد مهامها وآليات عملها مقترحًا قيد المناقشة، وليس قرارًا نهائيًا معلنًا.