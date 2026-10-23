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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الأطباء: وقف القبول بكليات الطب دون مستشفيات جامعية العام المقبل

الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء
الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء
الديب أبوعلي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ توصية بعدم قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشددًا على التزام النقابة بهذه التوصية ومتابعة تنفيذها.

وقال عبد الحي، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للنقابة، إن النقابة ستتحفظ على قبول أي طلاب جدد في الكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية حال مخالفة التوصية، وستبحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مخالفة.

وأوضح أن النقابة تتبنى منذ سنوات موقفًا رافضًا للتوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب دون توفير البنية الأساسية اللازمة للتعليم والتدريب، مشيرًا إلى قرارات سابقة لمجالس النقابة منذ عام 2019، والجهود التي بذلها الراحل الدكتور حامد زين في التصدي لإنشاء كليات طب دون مستشفيات جامعية.

لا قبول بالطب دون مستشفيات 

وشدد نقيب الأطباء على أن الطب من التخصصات العملية التي تتطلب تدريبًا سريريًا مستمرًا، ولا يجوز إنشاء كلية طب دون مستشفى تعليمي جامعي يتيح للطلاب التدريب واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لممارسة المهنة.

وأشار إلى أن التوسع في أعداد المقبولين يجب أن يتناسب مع الإمكانات الفعلية لكل كلية، وفقًا لمعايير تشمل عدد الأسرة بالمستشفيات، والمدرجات والفصول الدراسية، وقدرة المؤسسات التعليمية على توفير التدريب العملي والسريري.

وأكد عبد الحي أن النقابة ستتمسك بموقفها الرافض لقبول طلاب جدد في الكليات التي لا تستوفي متطلبات التدريب الجامعي، حال عدم الالتزام بالتوصية، مشددًا على أهمية احترام القرارات المنظمة لإنشاء كليات الطب، وتوفير المستشفيات الجامعية اللازمة لضمان جودة التعليم الطبي.

نقيب الأطباء أسامة عبد الحي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت كليات الطب مستشفيات جامعية الجمعية العمومية العادية العام الدراسي

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