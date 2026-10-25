قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار
15 ألف جنيه في سنتين.. تفاصيل قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى لمرتبات المدرسين
حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية
الحسين عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية
خلاف على أولوية المرور.. القبض على قائد توك توك حطم زجاج سيارة موظف بالأميرية
أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم
أمين عام الأمم المتحدة: المتحف المصري الكبير منارة تُجسد تراث مصر الثري.. وزيارته تجربة ممتعة
بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر
سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية
«مش هضيّع تاريخي».. عفاف شعيب تكشف أسباب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية وموقفها من العودة في رمضان 2027 | خاص
خلاف غير مسبوق بين رئيس أركان جيش الاحتلال ونتنياهو بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: إطلاق المرحلة التجريبية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال خلال 2026

وزير الصحة
وزير الصحة
محمود زيدان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تأتي ضمن حزمة مترابطة لتطوير المنظومة الصحية، إلى جانب تحسين حوافز العاملين وزيادة قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المرحلة التجريبية من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال ستُطلق خلال عام 2026، وتحديدًا خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يبدأ التوسع في تطبيقها مع مطلع عام 2027 في المحافظات المختلفة، وصولًا إلى تعميمها على مستوى المحافظات الـ27.

وأوضح عبد الغفار أن المبادرة تمثل أحد المسارات العاجلة ضمن الحزمة الصحية المعلنة، إلى جانب بدء زيادة حافز الإثابة للعاملين في القطاع الصحي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يشمل الزيادات في البدلات وبدل النبطشيات والأجر الإضافي، مع اختلافها بحسب الفئة الوظيفية.

وأشار إلى أن الحزمة لا تقتصر على المبادرات الوقائية، بل تشمل أيضًا توفير اعتمادات إضافية لإنهاء قوائم الانتظار، وضخ 1000 سيارة إسعاف في منظومة هيئة الإسعاف المصرية، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن الإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف التعامل مع جانبي المنظومة الصحية معًا؛ دعم العنصر البشري الذي يقدم الخدمة، وتطوير الإمكانات والمسارات التي تتيح وصول المريض إلى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مع تنفيذ الإجراءات وفق الجداول الزمنية المعلنة.

حسام عبد الغفار أخبار توك شو الصحة وزارة الصحة أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

العداد الكودي

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. تيسيرات كبرى لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد