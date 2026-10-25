الصحة: إطلاق المرحلة التجريبية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال خلال 2026

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تأتي ضمن حزمة مترابطة لتطوير المنظومة الصحية، إلى جانب تحسين حوافز العاملين وزيادة قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المرحلة التجريبية من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال ستُطلق خلال عام 2026، وتحديدًا خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يبدأ التوسع في تطبيقها مع مطلع عام 2027 في المحافظات المختلفة، وصولًا إلى تعميمها على مستوى المحافظات الـ27.

وأوضح عبد الغفار أن المبادرة تمثل أحد المسارات العاجلة ضمن الحزمة الصحية المعلنة، إلى جانب بدء زيادة حافز الإثابة للعاملين في القطاع الصحي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يشمل الزيادات في البدلات وبدل النبطشيات والأجر الإضافي، مع اختلافها بحسب الفئة الوظيفية.

وأشار إلى أن الحزمة لا تقتصر على المبادرات الوقائية، بل تشمل أيضًا توفير اعتمادات إضافية لإنهاء قوائم الانتظار، وضخ 1000 سيارة إسعاف في منظومة هيئة الإسعاف المصرية، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن الإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف التعامل مع جانبي المنظومة الصحية معًا؛ دعم العنصر البشري الذي يقدم الخدمة، وتطوير الإمكانات والمسارات التي تتيح وصول المريض إلى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مع تنفيذ الإجراءات وفق الجداول الزمنية المعلنة.