استشاري أمن معلومات يحسم الجدل حول تطبيق التجسس في مسلسل «طالع نازل»: وهمي.. والهواتف ليست بمنأى عن الاختراق



أكد محمد مغربي، استشاري أمن المعلومات والتأمين، أن الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات يمكن أن تتعرض للتجسس والاختراق، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على الأفراد، بل قد يرتبط بجهات تمتلك إمكانات تقنية متقدمة.

وقال محمد مغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي ظهر في مسلسل «طالع نازل» للفنانة منى زكي، أن التطبيق الذي عُرض ضمن أحداث العمل وهمي، ولا يوجد تطبيق واحد يجمع بالضرورة كل القدرات التي ظهرت في المسلسل، مشيرًا إلى وجود تطبيقات وبرامج أخرى يمكن استخدامها في التجسس على الهواتف، وفقًا لإمكاناتها والصلاحيات المتاحة لها.

وتابع أن الهاتف المحمول أصبح مستودعًا للبيانات الشخصية والملفات الخاصة بالمستخدم، إذ يحتوي على معلومات وصور ومراسلات وبيانات قد تكون شديدة الحساسية، وهو ما يجعل حماية الهواتف وتأمينها أمرًا ضروريًا في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا.

وأشار استشاري أمن المعلومات إلى أنه لا يجوز للأشخاص العاديين التجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية عند التعامل مع البيانات الشخصية والأجهزة الإلكترونية.

وفقًا لطبيعته

وأكد أن هناك اختلافات بين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» وتلك التي تعمل بنظام «iOS» من حيث آليات الحماية وإدارة الصلاحيات والتحديثات الأمنية، وهو ما يجعل أساليب تأمين كل نظام والتعامل مع التهديدات الرقمية تختلف وفقًا لطبيعته.