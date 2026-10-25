قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: لم يعد مؤهلًا لقيادة البلاد
السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر
الرئيس السيسي: موضوعات المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي
صادرات الصناعات الغذائية تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا بقيمة 5.821 مليار دولار خلال 9 أشهر
حسين الشحات: نسعى للفوز على كيتارا بنتيجة مريحة وإسعاد جماهير الأهلي
باستثمارات مستهدفة 15 مليار دولار.. محافظ جنوب سيناء يتابع استكمال دراسات مشروع الهيدروجين الأخضر
الرئيس السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات
الرئيس السيسي: لكل دولة الحق في تلبية احتياجات شعوبها دون المساس بمصالح الآخرين
اتحاد الكرة يتسلم حيثيات إيقاف التوأم وزيكو ويستعد للاستئناف
القابضة للكهرباء: حل مشكلة المنصة الموحدة.. والهوية الرقمية سبب التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف طفرة الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم التكنولوجيا وتدفع ” أوبن إيه آي" لخفض تقييمها إلى 1.25 تريليون دولار

مخاوف طفرة الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم التكنولوجيا وتدفع ” أوبن إيه آي" لخفض تقييمها إلى 1.25 تريليون دولار
مخاوف طفرة الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم التكنولوجيا وتدفع ” أوبن إيه آي" لخفض تقييمها إلى 1.25 تريليون دولار
أ ش أ

قالت صحيفة فايننشيال تايمز، إن شركات التكنولوجيا الأمريكية تواجه ضغوطا متزايدة في ظل تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما انعكس على أسهم القطاع ودفع شركة «أوبن إيه آي» إلى خفض تقييمها المستهدف.

وقلصت شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لنموذج "تشات جي بي تي"، تقييمها في أحدث جولة تمويلية إلى 1.25 تريليون دولار، وذلك بعدما واجه مقترحها بتقييم الشركة عند 1.4 تريليون دولار اعتراضات من بعض المستثمرين.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة لجمع 30 مليار دولار قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام المقبل، مشيرة إلى أن الشركة في المراحل النهائية لإبرام صفقة من المتوقع أن تصل بقيمتها إلى 1.25 تريليون دولار.

ويمثل هذا الرقم قفزة بنحو 50 في المائة مقارنة بتقييمها الحالي البالغ 852 مليار دولار، لكنه يظل أقل من السعر الذي طُرح على المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب المصادر ذاتها.

ويأتي خفض مستهدف التقييم في ظل عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن استدامة الطفرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل بالديون.

وحسب وثائق اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، فقد عرض كل من بنك "مورجان ستانلي" وصندوق التكنولوجيا "دراجونير"، ومقره سان فرانسيسكو، الاستثمار في "أوبن إيه آي" على عملاء البنك من ذوي الملاءة المالية العالية، بناءً على تقييم للشركة (قبل ضخ التمويل الجديد) بلغ 1.4 تريليون دولار.

وأشار عدد من المطلعين على العملية التي يقودها "مورجان ستانلي" إلى أن إقبال العملاء بدا أضعف مما كان عليه في السابق. وقال أحد المصادر: "لم يكن هناك أي حماس يذكر؛ ففي المرات السابقة التي طُرحت فيها فرص للاستثمار في (أوبن إيه آي)، كان هناك إقبال محموم، أما هذه المرة فكان الأمر أشبه بخيبة أمل".

كما أوضحت بعض المصادر أن عدداً من المستثمرين يعانون حالة من "التخمة" الاستثمارية، نتيجة ضخ مبالغ ضخمة في جولات تمويلية سابقة. فقد جمعت "أوبن إيه آي" 40 مليار دولار في مارس 2025، ومبلغاً قياسياً قدره 122 مليار دولار في مارس من العام الجاري. وفي الوقت ذاته، جمعت منافستها اللدود "أنثروبيك" ما يقرب من 100 مليار دولار هذا العام.

وأفاد مستثمرون آخرون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنهم يفضلون التريث لمراقبة التقييم الذي ستحصل عليه "أنثروبيك" لدى طرح أسهمها للاكتتاب العام، المتوقع في وقت لاحق من هذا العام، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في منافستها "أوبن إيه آي".

تستهدف شركة "أوبن إيه آي" جمع 30 مليار دولار كتمويل انتقالي قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام. ورجح مصدر مطلع على الشركة أن يتم ذلك في النصف الأول من عام 2027، علماً بأنه لم يتم تحديد موعد نهائي لهذا الأمر.

وأفاد أحد المطلعين على الصفقة بأن مجموعة الاستثمار الأمريكية "كوتيو" وصناديق استثمارية من الإمارات العربية المتحدة تجريان محادثات لقيادة جولة التمويل، مضيفاً أن الصفقة تمنح "أوبن إيه آي" أيضاً حق الأولوية في الحصول على قدرات الحوسبة الجديدة التي يطورها شركاؤها في دولة الإمارات.

وقد منحت الشركة المستثمرين المحتملين مهلة حتى 30 أكتوبر للالتزام بالصفقة، وقد تجمع في نهاية المطاف مبلغاً أقل من 30 مليار دولار استناداً إلى مدى إقبال المستثمرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن "أوبن إيه آي" امتنعت عن التعليق على ما ورد بالتقرير، ولم ترد على الفور شركة "كوتيو". كانت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية قد أفادت الخميس بأن "أوبن إيه آي" تقترب من إتمام صفقة بقيمة 1.25 تريليون دولار.

وصرح كبير مسؤولي الاستثمار في "المكتب العالمي لعائلة روكفلر"، الذي يستثمر في شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، جيمي تشانج، بأن حالة عدم اليقين المحيطة بالاكتتاب العام الأولي للشركتين تُلقي بظلالها على سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام.

وأضاف تشانج: "يحتاج السوق إلى رؤية اكتتاب عام أولي ناجح، ولاسيما أن هذه الشركات بحاجة إلى التمويل".

صحيفة فايننشيال تايمز شركات التكنولوجيا الأمريكية طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي شركة أوبن إيه آي المطورة لنموذج تشات جي بي تي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

محمد كمال المصري «شرفنطح».. فنان استثنائي صنع البهجة بأدواره البسيطة

محمد كمال المصري «شرفنطح».. فنان استثنائي صنع البهجة بأدواره البسيطة

معرض الفنان التشكيلي محمد الجنوبي

«وهم المركز».. محمد الجنوبي ينتصر للهامش والتراث بمركز الجزيرة للفنون الأربعاء المقبل

علي الحجار

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. علي الحجار يهدي لمسة وفاء لهاني شاكر

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد