رئيس البورصة المصرية: تغطية طرح بنك القاهرة 6 مرات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المستثمر المؤسسي لديه صندوق استثمار وأهداف محددة، ويبحث عن الفرص، مشيرًا إلى أن المستثمر الذكي هو الذي يبحث عن فرصة جيدة للدخول إلى السوق.

وقال عمر رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه ينصح كل مستثمر في مصر بتوزيع استثماراته، وأن يكون لديه استثمار في البورصة حتى لو كان ضئيلًا وصغيرًا، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا في أسعار الأسهم، مشددًا على ضرورة احتفاظ المستثمرين بالأسهم التي يمتلكونها.

وأشار عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن بنوك استثمار دولية أشادت بالبورصة المصرية، وقالت إن أسعار الأسهم بها رخيصة مقارنة بالأسواق المحيطة، موضحًا أن طرح بنك القاهرة تمت تغطيته 6 مرات، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يشيرون إلى أنهم قادمون بقوة، ويجلبون أموالًا غير موجودة في السوق المحلية، وأكد أن هذه المؤسسات الدولية تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية وسهم بنك القاهرة.