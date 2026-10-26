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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نفذنا 1276 استهدافا.. الجيش اليمني: مقتل 382 حوثيا وتدمير 140 آلية خلال 24 ساعة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
خاطر عبادة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، استهدفت القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي في مختلف الجبهات والمحاور.

خسائر فادحة في صفوف المليشيا

وأوضح النزيلي، اليوم الإثنين، أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 382 من قيادات الميليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، إلى جانب تدمير مخازن للأسلحة والذخائر.

استهداف مراكز القيادة وخطوط الإمداد

وأشار إلى أن الاستهدافات شملت مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نوعية في العمق استهدفت قدرات المليشيا على إدارة العمليات القتالية وإعادة تجميع قواتها.

عمليات مباغتة في جبهة تعز

وفي جبهة تعز، أكد النزيلي أن وحدات القوات المسلحة، بإسناد من المقاومة الشعبية والطيران الحربي، نفذت عمليات مباغتة في عدد من المحاور، استهدفت خلالها ضربات جوية مركزة أهدافاً عسكرية، وأسهمت في إخماد مصادر النيران وإعاقة تحركات التعزيزات وتحسين الموقف التكتيكي في عدد من التباب والمواقع الحاكمة.

معارك متزامنة في الجوف ومأرب والبيضاء

وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، أوضح أن العمليات القتالية تواصلت بوتيرة متزامنة، مستهدفة تحركات المليشيا ومواضعها الدفاعية وخطوط إمدادها، ما حدّ من قدرتها على نقل الاحتياطيات بين الجبهات أو حشد قواتها في محور قتالي واحد.

جاهزية عالية والتزام بالقانون الإنساني

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن تزامن العمليات على مختلف الجبهات يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والقدرة على المبادأة ومواصلة الضغط على المليشيا واستنزاف قدراتها وتحقيق مكاسب ميدانية متراكمة، مشدداً على استمرار تنفيذ المهام العسكرية وفق مقتضيات الموقف الميداني، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

الجيش اليمني فجر اليمن الحوثيين اليمن صنعاء تعز

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