بحوزته سلاح ناري.. ضبط 5 كيلو هيدرو مع عاطل قبل ترويجها في الدقهلية

تمكنت مباحث جمصة بمحافظة الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص، عاطل ومقيم بمحلة دمنة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك خلال ترويجه المخدرات بجوار أحد العقارات بمنطقة العاشر بمدينة جمصة.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد إبراهيم حافظ، تفيد بقيام «س. ب. أ»، عاطل ومقيم بمحلة دمنة، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مدينة جمصة، وعلى الفور جرى تقنين الإجراءات القانونية، واستهداف المتهم وضبطه.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 5 كيلو من مخدر الهيدرو، ومبلغ مالي قدره 23 ألف جنيه، وسلاح ناري، بالإضافة إلى دراجة نارية.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار في المخدرات، فيما تُستخدم الدراجة النارية في الوصول إلى عملائه.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.