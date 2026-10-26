صحة الدقهلية: نجاح جراحتين بالمناظير لاستئصال كيس ضخم على المبيض واستئصال كلي للرحم

نجح الفريق الطبي بمستشفى بلقاس العام بمحافظة الدقهلية في إجراء عمليتين من جراحات المناظير المتقدمة، تضمنتا تدخلين جراحيين دقيقين دون الحاجة إلى فتح البطن.

وقد استقبل الفريق الطبي سيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، كانت تعاني آلامًا مبرحة بالبطن، وبإجراء الفحوصات الطبية والرنين المغناطيسي، تبين وجود كيس ضخم على المبيض الأيمن يبلغ حجمه نحو 20 سم. كما أظهرت دلالات الأورام نتائج سلبية، وتبين أن الكيس دموي.

ونجح الفريق الطبي في استئصال الكيس والمبيض الأيمن بالمنظار، وفقًا للاعتبارات الطبية المرتبطة بسن المريضة، دون الحاجة إلى فتح البطن، في تدخل جراحي دقيق يُعد الأول من نوعه بهذا الحجم داخل مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وفقًا للمعلومات الواردة عن الحالة.

وفي الحالة الثانية، تمكن الفريق الطبي من إجراء استئصال كلي للرحم وعنق الرحم والمبايض لسيدة تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تعاني نزيفًا مهبليًا حادًا نتيجة وجود تغدد رحمي وتضخم بالرحم، وذلك باستخدام المنظار ودون الحاجة إلى فتح البطن.

وتكللت الجراحتان بالنجاح، وتعافت الحالتان وغادرتا المستشفى بسلام.

قاد الفريق الجراحي الدكتور محمود سليمان، نائب مدير المستشفى واستشاري النساء والتوليد والمدرب المعتمد لجراحات المناظير المتقدمة، وشارك معه الدكتور حسن السجيني، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد الشحات، طبيب مقيم النساء والتوليد.

وضم فريق التمريض أحمد حمدي، وهدى، فيما تولى أعمال التخدير الدكتور عصام عيد، استشاري التخدير، والدكتور عبد الرحمن يحيى الجوهري، أخصائي التخدير،

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار دعم الكوادر الطبية وتطوير مهاراتها في جراحات المناظير المتقدمة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الجراحية الدقيقة، وتقليل الحاجة إلى الجراحات التقليدية كلما سمحت الحالة الطبية بذلك، وتخفيف معاناة المرضى ودعم سرعة التعافي.