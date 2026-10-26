إعلام إيراني: انتهاء الاجتماع الرباعي بين إيران والسعودية وتركيا وباكستان في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بانتهاء الاجتماع الرباعي الذي استضافته العاصمة طهران، بمشاركة مسؤولين من إيران والسعودية وتركيا وباكستان، لبحث قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

شارك في الاجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إلى جانب مسؤولين إيرانيين، في مقدمتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.

وتناولت المباحثات التطورات الأمنية في المنطقة، وتداعيات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إلى جانب الأوضاع في فلسطين ولبنان، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي وخفض التصعيد عبر الحوار والمسارات الدبلوماسية.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي السعودية وتركيا وباكستان، بالتنسيق مع إيران، لاحتواء التوترات الإقليمية وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان.