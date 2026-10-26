رئيس نادي بيراميدز يطمئن على بعثة نادي المريخ بننيو بطل جنوب السودان

زار المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، بعثة نادي المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في مقر إقامتها بالقاهرة؛ تأكيدًا على علاقات الأخوة بين الناديين.

وكان في استقبال رئيس نادي بيراميدز، مونيكا روش، وزيرة الإعلام والاتصالات، وجادجنج توب، عضو مجلس إدارة اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، وأكول داو، عضو اتحاد كرة القدم لمنطقة بنتيو بالاتحاد، ووالى تاي تاي، السكرتير العام لنادي مريخ بنتيو، وباولو بليو، مدير العلاقات الخارجية للنادي، وجال كول، النائب الأول والسكرتير العام للنادي.

ورافق رئيس نادي بيراميدز خلال الزيارة، مصطفى طنطاوي، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بالنادي، وشريف جمال، مدير العلاقات العامة.

وأكد ممدوح عيد، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوة والتعاون بين الناديين والشعبين المصري والجنوب سوداني، مشددًا على أن نتائج المباريات لا تؤثر في العلاقات الأخوية الراسخة التي تبقى قائمة بعيدًا عن المنافسة الرياضية.

وأعرب رئيس نادي بيراميدز عن سعادته بوجود الأشقاء في مصر، ووجه الشكر إلى مسؤولي نادي المريخ بنتيو على ما قدموه لبعثة بيراميدز خلال وجودها في جوبا.

من جهتها، أكدت مونيكا روش عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، معربةً عن تطلعها إلى تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، وطالبت أندية جنوب السودان بالاستفادة من تجربة نادي بيراميدز، وما حققه من نجاحات وتُوِّج به من ألقاب وبطولات محلية وقارية وعالمية؛ بما يدعم تطور كرة القدم في جنوب السودان.