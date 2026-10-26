وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه

تتيح وزارة العمل مجموعة من فرص العمل الجديدة، للراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص، تشمل وظائف مشرفي وأفراد الأمن برواتب شهرية تصل إلى 11 ألف جنيه، إلى جانب فرص في مجال التمويل والائتمان بعدد من المحافظات، من بينها المنيا وقنا والمنوفية وكفر الشيخ وأسيوط.

فرص العمل

وتتنوع الوظائف المعلنة بين فرص تتطلب مؤهلات دراسية وخبرات مختلفة، بما يتيح أمام الشباب والباحثين عن العمل إمكانية التقدم للوظائف المناسبة وفقا للشروط المحددة لكل جهة، ومواقع العمل والرواتب المقررة.

وظائف مشرفي وأفراد الأمن برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل ، توفير 40 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن، موزعة بين وظائف مشرفي أمن وأفراد أمن، للعمل في مواقع تشمل العين السخنة والعاشر من رمضان والتجمع الخامس.

وتأتي تفاصيل الوظائف والرواتب على النحو التالي:

مشرفو أمن توفير 10 فرص عمل برواتب شهرية تتراوح بين 9500 و11000 جنيه ويشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، مع توافر الخبرة المناسبة.

أفراد أمن توفير 30 فرصة عمل برواتب تتراوح بين 8000 و10000 جنيه شهريا، مع اشتراط الحصول على مؤهل ابتدائي على الأقل.

فرص العمل

شروط التقديم على وظائف الأمن

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للالتحاق بالوظائف المعلنة، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد على 50 عاما، إلى جانب استيفاء المؤهل الدراسي والخبرة المطلوبة بحسب طبيعة الوظيفة.

كما يتعين على المتقدم الاستعداد للعمل في أحد المواقع المحددة، وهي العين السخنة أو العاشر من رمضان أو التجمع الخامس.

عنوان التقديم ورقم التواصل

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف مشرفي وأفراد الأمن التوجه إلى مقر الإدارة المختصة في 10 شارع هاشم الأشقر بالنزهة الجديدة.

فرص العمل

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

أتاحت وزارة العمل عدة طرق أمام الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المعلنة، بما يسهل الاطلاع على الشروط والتواصل مع الجهات التي توفر الوظائف.

ويمكن للراغبين في التقديم اتباع إحدى الوسائل التالية.

- التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.

- مراجعة مديريات العمل في المحافظات للاطلاع على الفرص المتاحة وإجراءات التقديم.

- التواصل مباشرة مع الجهات والشركات والجمعيات المعلنة عن الوظائف لمعرفة المستندات المطلوبة ومواعيد المقابلات.

- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل لمتابعة نشرات التوظيف والتعرف على تفاصيل الوظائف المتاحة.