باركليز يعتزم إلغاء 5,000 وظيفة ضمن خطة لتقليص التكاليف والاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أعلن بنك "باركليز" البريطاني عن خطة لإلغاء نحو 5,000 وظيفة بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار برنامج شامل لتقليص التكاليف وإعادة هيكلة العمليات عبر التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للبنك، تمثل هذه الإلغاءات حوالي 5% من إجمالي القوى العاملة البالغ عددها نحو 93 ألف موظف حول العالم.

وأوضح البنك أنه تم تسريح ما يقارب 1,000 موظف بالفعل خلال النصف الأول من العام الحالي، على أن تُستكمل باقي التخفيضات (4,000 وظيفة) بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026.

وتستهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي الوظائف المساندة والتشغيلية وتطوير البرمجيات (بنسبة تقارب 60% من إجمالي التخفيضات)، بالإضافة إلى تقليص جزئي في قطاعات الاستثمار والأسواق العالمية والبحوث.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك، سي. إس. فينكاتاكريشنان، إلى أن أتمتة العمليات بواسطة الذكاء الاصطناعي تأتي لتعزيز برنامج الخفض المباشر للتكاليف، بهدف توفير سيولة جديدة للاستثمار في التقنيات الحديثة وتحقيق مستهدفات العائد على الملكية.