توفير 61 وظيفة بالقطاع الخاص في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية العمل، عن توفير 61 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع عدد من المنشآت العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود توفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة، ودعم التشغيل في القطاعات الزراعية والتمويلية، وإتاحة فرص عمل للشباب بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وتتوزع فرص العمل المعلنة على أربعة مواقع عمل، تشمل وظائف هندسية وفنية وزراعية وتمويلية، إلى جانب فرص للعمالة الزراعية، مع اختلاف المؤهلات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

6 فرص عمل بالفرافرة

تتضمن المجموعة الأولى توفير 6 فرص عمل بإحدى المنشآت العاملة في مجال التطوير الزراعي بمنطقة أبو منقار بمركز الفرافرة، وتشمل وظيفتين لمهندس عملية زراعية، ووظيفة لمهندس رقابة ومكافحة، ووظيفة لممرض، بالإضافة إلى وظيفتين لفني تركيبات.

وتشترط الوظائف الهندسية مؤهل بكالوريوس الزراعة، ووظيفة التمريض مؤهل بكالوريوس التمريض، بينما تتطلب وظائف فنيي التركيبات مؤهلًا متوسطًا، مع تخصيص هذه الفرص للذكور.

35 فرصة عمل بقطاع التمويل في موط

وتوفر المجموعة الثانية 35 فرصة عمل بقطاع التمويل، بفرع إحدى الشركات بمدينة موط بمركز الداخلة، وتشمل 15 فرصة لوظيفة مسؤول تمويل، و10 فرص لمسؤول تمويل منتجات استهلاكية، و5 فرص لمسؤول منتجات جمعية، و5 فرص لمسؤول استثمار.

وتتطلب هذه الوظائف مؤهلًا عاليًا أو متوسطًا، مع إتاحة التقدم للذكور والإناث، وفقًا للبيانات المعلنة.

فرص فنية وزراعية بالداخلة والخارجة

وتشمل المجموعة الثالثة فرصتين للعمل بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة، بواقع فرصة لمشرف صيانة معدات، تتطلب مؤهلًا عاليًا، وفرصة لميكانيكي جرارات جون دير، تتطلب مؤهلًا متوسطًا، مع تخصيص الوظيفتين للذكور.

كما تتضمن المجموعة الرابعة 30 فرصة عمل بمزرعة زراعية بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة، للعمل في وظيفة عامل زراعي، بشرط الحصول على دبلوم زراعة، مع تخصيص الوظائف للذكور.

التقديم والاستفسار

ودعت المحافظة الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المعلنة إلى التوجه لمقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة، للاستفسار عن الوظائف وشروط شغلها وإجراءات التقدم، وفقًا للمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية العمل والقطاع الخاص، لتوسيع فرص التشغيل أمام أبناء المحافظة، والاستفادة من احتياجات المشروعات الزراعية والتمويلية إلى العمالة المؤهلة، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين.