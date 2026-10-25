أخبار الوادي الجديد: 41 لجنة بيطرية تستعد لتحصين الثروة الحيوانية.. وتوفير 61 وظيفة بالقطاع الخاص

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

41 لجنة بيطرية تستعد لتحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد ضد مرضين وبائيين

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، من خلال 41 لجنة طبية وقائية ثابتة ومتحركة تغطي نطاق 42 وحدة بيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية تواصل استكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي، بالتزامن مع قرب انطلاق الحملة القومية للتحصين على مستوى الجمهورية.

وتتضمّن الاستعدادات تجهيز اللجان الطبية الوقائية باللقاحات المعتمدة وكافة التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال التحصين، إلى جانب تجهيز لجان الترقيم والتسجيل والإرشاد البيطري، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية لضمان انتظام سير العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه الفرق البيطرية خلال تنفيذ الحملة.

وتُنفذ الحملة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، بما يضمن تغطية الوحدات البيطرية المستهدفة والوصول إلى المربين وأصحاب الثروة الحيوانية بمختلف مراكز المحافظة، مع متابعة أعمال التحصين ميدانيًا لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية وفق الخطة المحددة.

وتهيب مديرية الطب البيطري بالمربين وأصحاب الثروة الحيوانية التعاون مع فرق التحصين، وتقديم الحيوانات في المواعيد المحددة، بما يسهم في رفع المناعة الجماعية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، والحفاظ على الإنتاجية الحيوانية واستدامتها.

تأتي الحملة في إطار الجهود الوقائية لحماية الثروة الحيوانية، والحد من مخاطر الأمراض الوبائية، ودعم استقرار الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي بالمحافظة.

بالتعاون مع مديرية العمل، توفير 61 وظيفة بالقطاع الخاص في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية العمل، عن توفير 61 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع عدد من المنشآت العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود توفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة، ودعم التشغيل في القطاعات الزراعية والتمويلية، وإتاحة فرص عمل للشباب بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وتتوزع فرص العمل المعلنة على أربعة مواقع عمل، تشمل وظائف هندسية وفنية وزراعية وتمويلية، إلى جانب فرص للعمالة الزراعية، مع اختلاف المؤهلات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

6 فرص عمل بالفرافرة

تتضمن المجموعة الأولى توفير 6 فرص عمل بإحدى المنشآت العاملة في مجال التطوير الزراعي بمنطقة أبو منقار بمركز الفرافرة، وتشمل وظيفتين لمهندس عملية زراعية، ووظيفة لمهندس رقابة ومكافحة، ووظيفة لممرض، بالإضافة إلى وظيفتين لفني تركيبات.

وتشترط الوظائف الهندسية مؤهل بكالوريوس الزراعة، ووظيفة التمريض مؤهل بكالوريوس التمريض، بينما تتطلب وظائف فنيي التركيبات مؤهلًا متوسطًا، مع تخصيص هذه الفرص للذكور.

35 فرصة عمل بقطاع التمويل في موط

وتوفر المجموعة الثانية 35 فرصة عمل بقطاع التمويل، بفرع إحدى الشركات بمدينة موط بمركز الداخلة، وتشمل 15 فرصة لوظيفة مسؤول تمويل، و10 فرص لمسؤول تمويل منتجات استهلاكية، و5 فرص لمسؤول منتجات جمعية، و5 فرص لمسؤول استثمار.

وتتطلب هذه الوظائف مؤهلًا عاليًا أو متوسطًا، مع إتاحة التقدم للذكور والإناث، وفقًا للبيانات المعلنة.

فرص فنية وزراعية بالداخلة والخارجة

وتشمل المجموعة الثالثة فرصتين للعمل بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة، بواقع فرصة لمشرف صيانة معدات، تتطلب مؤهلًا عاليًا، وفرصة لميكانيكي جرارات جون دير، تتطلب مؤهلًا متوسطًا، مع تخصيص الوظيفتين للذكور.

كما تتضمن المجموعة الرابعة 30 فرصة عمل بمزرعة زراعية بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة، للعمل في وظيفة عامل زراعي، بشرط الحصول على دبلوم زراعة، مع تخصيص الوظائف للذكور.

التقديم والاستفسار

ودعت المحافظة الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المعلنة إلى التوجه لمقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة، للاستفسار عن الوظائف وشروط شغلها وإجراءات التقدم، وفقًا للمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية العمل والقطاع الخاص، لتوسيع فرص التشغيل أمام أبناء المحافظة، والاستفادة من احتياجات المشروعات الزراعية والتمويلية إلى العمالة المؤهلة، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين.

سمير فرج في جامعة الوادي الجديد الأهلية للحديث عن مواجهة التحديات

تنظم جامعة الوادي الجديد الأهلية، غدًا الأحد، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «مصر بين البناء ومواجهة التحديات»، بقاعة المؤتمرات بمبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويحاضر خلالها الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج.

برعاية رئيس الجامعة ونائبه للشئون الأكاديمية

تُعقد الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، في إطار اهتمام الجامعة بتنظيم الفعاليات التثقيفية التي تسهم في تنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية والتحديات التي تشهدها المنطقة، والتعريف بالأبعاد الاستراتيجية للمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية.

التحديات الإقليمية والدولية على مائدة المناقشة

ومن المقرر أن يتناول اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، خلال الندوة، أبرز الملفات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تواجه مصر، وسبل التعامل معها، إلى جانب تسليط الضوء على مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، وما يرتبط بها من تطورات تؤثر في مستقبل الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية.

وتستهدف المناقشات تعريف الطلاب بطبيعة التحديات المحيطة بالدولة المصرية، ومساعدتهم على فهم أبعاد المشهد الاستراتيجي، من خلال الاستماع إلى خبرات المحاضر في المجالات العسكرية والاستراتيجية، بما يعزز قدرتهم على متابعة الأحداث وتحليل تطوراتها في ضوء المعلومات والمعطيات المطروحة.

تعزيز الوعي الوطني لدى طلاب الجامعة

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات حضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يتيح فرصة للتفاعل مع القضايا المطروحة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، فضلًا عن دعم الأنشطة التثقيفية التي تكمل العملية التعليمية وتربط الطلاب بالقضايا الوطنية والإقليمية.

تأتي الندوة في إطار حرص جامعة الوادي الجديد الأهلية على تعزيز الوعي القومي والوطني لدى شباب الجامعات، وإطلاعهم على مستجدات المشهد الاستراتيجي، وتشجيع الحوار المعرفي حول قضايا الأمن والاستقرار والتنمية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بالتحديات الراهنة وتداعياتها المختلفة.