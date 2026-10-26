«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة

تواصل مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالجيزة، ضمن جهودها في دعم التعليم وإتاحة فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من استكمال دراستهم.

وشهدت الامتحانات إقبالًا من المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، والتقدم لفرص عمل تتطلب إجادة القراءة والكتابة.

محو الأمية وتعليم الكبار

وتستهدف المؤسسة الشباب وكبار السن من الرجال والسيدات، ومن بينهم المتسربون من التعليم، وتحرص على تشجيعهم على العودة إلى الدراسة، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي حالت دون تعلمهم.

وتأتي هذه الأنشطة؛ استكمالًا لعمل المؤسسة الممتد في محو الأمية وتعليم الكبار، إيمانًا بأثر القراءة والكتابة في حياة الإنسان، وقدرته على قضاء احتياجاته اليومية، ومتابعة تعليم أبنائه، والبحث عن فرصة عمل أفضل.

وتواصل مؤسسة أبو العينين بما لها من خبرة في محو الأمية تمتد لـ 45 سنة حصلت خلالها علي العديد من الجوائز وإشادة من اليونسكو التعاون مع هيئة تعليم الكبار لتنظيم الفصول والامتحانات، ومساندة الراغبين في التعلم حتى حصولهم على شهادة محو الأمية، بما يفتح أمامهم فرصة لاستكمال التعليم وتطوير مهاراتهم.