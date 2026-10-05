مؤسسة أبو العينين توقع بروتوكولا لدعم كبار السن بالتعاون مع صندوق رعاية المسنين

وقّعت مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بدعم النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين، بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المسنين، لتوفير الاحتياجات الطبية والاجتماعية لكبار السن الأولى بالرعاية، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.



جاء ذلك ضمن ثمانية بروتوكولات شهدت توقيعها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، بالتزامن مع احتفالات شهر أكتوبر بكبار السن.

ويشمل البروتوكول توفير أجهزة تعويضية ومستلزمات طبية للمسنين، ومساندة دور الرعاية ونزلائها والعاملين بها، إلى جانب تقديم مساعدات للحالات الأولى بالرعاية استنادًا إلى قواعد بيانات الصندوق، والمشاركة في دعم مبادراته وفعالياته.



ووقّع البروتوكول الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، والأستاذ مصطفى عزت، ممثلًا عن مؤسسة أبو العينين الخيرية.



وتأتي مشاركة المؤسسة امتدادًا لجهود النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بكبار السن وتلبية احتياجاتهم، بما يساعدهم على حياة أكثر استقرارًا ويحفظ كرامتهم.



ويتيح التعاون مع الصندوق توجيه المساعدات وفق احتياجات المستفيدين المسجلين بقواعد بياناته، وتوسيع مشاركة المؤسسة في برامج رعاية المسنين، ضمن شراكات تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز استدامتها.