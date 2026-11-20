

كشفت السلطات الإيرانية ملابسات الانفجار الذي سُمع دويه في جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلة نفط لانفجار عقب اصطدامها بلغم بحري بالقرب من المضيق، في تطور يأتي وسط تصاعد المخاطر الأمنية والعسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن أحمد نافسي، نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، قوله إن صوت الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم ناجمان عن عملية تفجير متحكم بها لذخائر غير منفجرة، خلفتها ضربات عسكرية أمريكية سابقة، مؤكدًا أن العملية جرت تحت إشراف الفرق المختصة ولا تشكل خطرًا على السكان.

ودعا المسؤول الإيراني المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية بشأن التطورات الأمنية في الجزيرة.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية قد تحدثت في وقت سابق عن سماع انفجار ورصد تصاعد دخان في قشم، وسط تكهنات بشأن تعرض الجزيرة لهجوم جديد، قبل أن تقدم السلطات تفسيرها الرسمي للحادث.

وفي تطور موازٍ، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط واندلاع حريق على متنها بعد اصطدامها بلغم بحري بالقرب من ميناء خصب العماني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار وصفته طهران بأنه غير مصرح به.

واتهم الحرس الثوري الناقلة بمحاولة العبور تحت حماية عسكرية أمريكية، دون الكشف عن اسم السفينة أو جنسيتها، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل إضافية بشأن الواقعة.



في المقابل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال خصب، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية وفق المعلومات الأولية.

ولم تؤكد الهيئة الرواية الإيرانية بشأن اصطدام الناقلة بلغم بحري، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.

