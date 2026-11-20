نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي بال عدد كبير من الناس وقد وتناولتها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحديد اتجاه القبلة وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحديد اتجاه القبلة؟

أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها من أحد متابعيها حول "هل يجوز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه القبلة وأوقات الصلوات؟".

وقالت دار الإفتاء، عبر فتوى على صفحتها على فيسبوك، إن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرفة أوقات الصَّلوات واتجاه القبلة لا يكفي بمفرده في التحري عن مواقيت الصَّلوات واتجاه القبلة المُعتبرين شرعًا، والمطلوبين من المكلَّف.

وأكدت دار الإفتاء أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يعتريها مُخرجاتها من الخطأ وعدم الدِّقة، والاحتياطُ أولى لا سيَّما في باب العبادات التي يتوقَّف عليها شروطُ صحَّة الصَّلاة.

وأشارت إلى عدم خُضوع المخرجات النَّاتجة من هذه النَّماذج لإشرافٍ أو مراجعةٍ من قِبل الجهات المُختصَّة من عُلماء الفلك والجيوديسيا للتحقق من نتائجها.

كيفية معرفة اتجاه القبلة

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إن الاجتهاد في تحديد اتجاه القبلة لا يُقبل إلا إذا تحققت فيه شرطان الأول: أن تكون الأداة المستخدمة معتمدة أو يغلب على الظن دقتها، والثاني أن يُحسن الشخص استخدامها بالشكل الصحيح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤل حول الاعتماد على تطبيق القبلة في الهاتف المحمول، وما إذا كان يُعذر الشخص إذا صلى في اتجاه خاطئ بناء على ما أظهره التطبيق.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: “كوني استخدمت الموبايل لا يعني أنني اجتهدت اجتهادًا صحيحًا، لأن استخدام الأداة لا بد أن يكون استخدامًا دقيقًا وسليمًا، وإلا لا يكون اجتهادًا، بل يكون تقصيرًا”.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن كثيرًا من الناس يفتحون تطبيق القبلة دون مراعاة خطوات المعايرة الصحيحة للبوصلة، مثل تحريك الهاتف بشكل معين أو التأكد من تفعيل الموقع الجغرافي، ما يؤدي إلى خطأ في الاتجاه.

كيفية معالجة الشك المتكرر في صحة الوضوء والصلاة؟

وفيب مسألة فقهية أخرى، حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، من الاستسلام للشك المتكرر في صحة الوضوء والصلاة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الشكوك وعدم تركها تتفاقم حتى تتحول إلى وسواس قد يصل إلى مرحلة المرض.

وأوضح شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن بعض الأشخاص تنتابهم الشكوك بشأن صحة الوضوء، فيتساءلون عما إذا كانوا قد أدوا خطواته بشكل صحيح أو مسحوا رؤوسهم، ويدفعهم ذلك إلى تكرار الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وربما أربع مرات.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الشك قد يمتد إلى الصلاة نفسها، فيظل الشخص مترددًا بشأن انتقاض وضوئه أو عدد الركعات التي أداها، وهل صلى ثلاث ركعات أم أربعًا، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الحالة بصورة تمنع استمرار الشك وتكراره.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الشك في الأفعال والتصرفات، وخاصة ما يتعلق بالعبادات، يحتاج إلى معالجة حتى لا يتطور إلى مرحلة الوسواس، موضحًا أن الأطباء والباحثين في المجال الطبي تحدثوا عن اضطراب الوسواس باعتباره مرحلة متقدمة من الشك إذا لم يُتعامل معه بصورة صحيحة.

وحذر الدكتور شوقي علام من أن استمرار هذه الحالة دون علاج قد يؤدي إلى تطورها إلى مرض خطير، بحسب ما أشار إليه الأطباء، وقد تصل مضاعفاته في الحالات الشديدة إلى الاكتئاب، وربما إلى أفكار أو محاولات انتحارية، مؤكدًا أهمية عدم ترك الشكوك المتكررة تتفاقم.

هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟

كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حقيقة أن الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة، قائلة إن الموت يوم الجمعة أو ليلتها يُعد من علامات حسن الخاتمة، ويُستبشر به خيرًا؛ لما ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر”.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن العلماء اعتبروا الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة، استنادًا إلى ما ورد في الحديث من الوقاية من فتنة القبر.

هل من يموت يوم الجمعة يُعفى من عذاب القبر؟

ووفقا لما استشهدت به دار الإفتاء، فإن الحديث السابق أن المسلم الذي يموت يوم الجمعة أو ليلتها يقيه الله فتنة القبر، وقد حمل العلماء ذلك على فضل خاص لمن اختار الله له الوفاة في هذا الوقت.