ألقى الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خطبة الجمعة من مركز ومؤسسة أمان بالعاصمة البريطانية لندن، تناول خلالها دور القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ في مواجهة أزمات الإنسانية، وأهمية العودة إلى هداية الوحي في إصلاح أحوال الفرد والأسرة والمجتمع، وذلك بحضور عدد من الضيوف العلماء والقيادات السياسية والاجتماعية وسفراء الدول وعمدة المقاطعة بلندن.

مدير عام الأزهر للفتوى يلقي خطبة الجمعة من مركز ومؤسسة أمان بالعاصمة لندن

واستهل الحديدي خطبته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، مؤكدًا نعمة بعثته وختم الرسالات به، وأن القرآن الكريم جاء رسالةً خاتمةً ومتممةً، تحمل للإنسانية هداية الله سبحانه وتعالى، وتجمع أصول الخير والصلاح التي جاءت بها رسالات الأنبياء والمرسلين.

وأشار إلى أن الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء تمر بأزمات متلاحقة ومتعددة، تتنوع بين الأزمات القيمية والأخلاقية والسلوكية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية، متسائلًا عن دور القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ في مواجهة هذه التحديات، إلى جانب جهود العلماء والحكماء والمفكرين في البحث عن حلول لها.

مدير الأزهر للفتوى: هجر القرآن لا يقتصر على ترك تلاوته، بل يشمل هجر تدبره وفهم معانيه والعمل به

وأكد أن تعاهد القرآن الكريم قراءةً وتدبرًا وعملًا، واتخاذ ورد يومي منه، من أعظم أسباب صلاح النفس واستقرار الأسرة والمجتمع، وأن من يتصل قلبه بالله ويستضيء بهداية كتابه يجد فيه العون على مواجهة أزماته وأزمات أسرته ومجتمعه وأمته، والمضي في طريق البناء والتنمية والعمران، امتثالًا لقول الله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}.

واستعرض مدير عام المركز عددًا من الهدايات القرآنية في سور الكتاب العزيز، مبينًا أن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه هدى للمتقين، ونور وكتاب مبين، يهدي إلى سبل السلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن هدايته شاملة لمختلف شؤون الحياة، من العقيدة والعبادة والتشريع إلى العلاقات الإنسانية وإدارة الأزمات، كما أكد أهمية التدبر والرجوع إلى أهل العلم والاستنباط في فهم النصوص وتنزيلها على واقع الناس.

وضرب مثالًا بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، وما تضمنته من دروس في حسن تدبير الأزمات والتخطيط للمستقبل، من خلال وضع خطة اقتصادية محكمة لمواجهة تحديات الأمة، مؤكدًا أن القرآن الكريم منهج حياة يستلهم منه الإنسان الرشد في التفكير والتدبير والعمل.

وتوقف عند قول الله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}، موضحًا أن هجر القرآن الكريم لا يقتصر على ترك تلاوته، بل يشمل هجر تدبره وفهم معانيه والاستماع إليه والعمل بما جاء فيه من هدايات وتوجيهات، مؤكدًا أن صلة الإنسان بالقرآن ينبغي أن تمتد من تلاوته إلى استحضار معانيه وتطبيقها في واقع الحياة.

وفي إطار تعزيز التعاون العلمي والدعوي، أعلن الدكتور أسامة الحديدي من مركز ومؤسسة أمان بلندن عن اتفاق مبدئي للتعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف ومؤسسة «أمان» بالعاصمة البريطانية لندن، وعلى رأسها الدكتور فايد محمد سعيد الأمين العام للمجلس الأعلى لمسلمي أوروبا، في المجالات الإفتائية والعلمية والبحثية، بما يعزز تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في خدمة الناس ونشر العلم والوعي الصحيح، انطلاقًا من المكانة العلمية والدعوية للأزهر الشريف وتاريخه الممتد لأكثر من ألف ومائة عام.

واختتم الدكتور أسامة الحديدي بالدعاء أن يجعل الله هذا التعاون مباركًا ونافعًا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع القلوب ونور الصدور، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.