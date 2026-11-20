رحب الأزهر الشريف بالحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية دولة ميانمار عن جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، وما ارتكبته قوات الأمن والجهات التابعة لها من جرائم قتل مروعة بحق المدنيين الأبرياء من المسلمين، مؤكدًا أن هذا الحكم خطوة مهمة على طريق إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، وهو انتصار لحقوق الإنسان، وإدانة صريحة لجرائم القتل والتهجير والاضطهاد.

وأكد الأزهر أن موقفه من مأساة مسلمي الروهينجا لم يقتصر يومًا على الإدانة والاستنكار فحسب، بل امتد إلى تحركات عملية لنصرتهم والتعريف بمأساتهم؛ حيث احتضن الأزهر قضيتهم، ونظم مؤتمرًا دوليًّا بالقاهرة في يناير 2017، بعنوان «نحو حوار إنساني وثقافي من أجل ميانمار»، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف، بهدف وقف العنف وترسيخ التعايش السلمي والتوصل إلى حل عملي لوقف نزيف الأبرياء، إلى جانب قوافله الإنسانية بدءًا من نوفمبر من العام ذاته لدعم مخيمات اللاجئين من مسلمي الروهينجا بالاحتياجات المعيشية والإنسانية، امتدادًا لمواقفه المتواصلة المطالبة بحمايتهم وصون حقوقهم الإنسانية.

محاسبة المسئولين عن الجرائم

وطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة، وعدم إفلاتهم من العقاب، مع العمل على جبر أضرار الضحايا، وضمان عودة اللاجئين والمهجرين من مسلمي الروهينجا إلى ديارهم في أمان وكرامة.

كما طالب الأزهر بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وتشجيعها على مواصلة أداء رسالتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الجسيمة بحق الأبرياء في كل أنحاء العالم، وعدم تعرض القائمين على هذه المحكمة لأي شكل من أشكال الضغوط أو التهديدات التي قد تعوق عملهم أو تنتقص من استقلالهم ونزاهتهم، ويؤكد الأزهر أن حماية استقلال المؤسسات القضائية الدولية واحترام اختصاصاتها يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم دون تمييز أو انتقائية.