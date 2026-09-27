برعاية التحالف الوطني والتعاون مع السفارة الصينية.. مؤسسة أبو العينين تواصل دعم مبادرة «أمل جديد» بعد نجاح الدفعة الأولى

اختتمت مبادرة «أمل جديد للتمكين الاقتصادي» الدفعة الأولى من مرحلتها الثانية بنسبة نجاح بلغت 97.24%، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين إلى 97%.

وشاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في هذه المرحلة بتغطية أربع قرى في محافظتي الجيزة وبني سويف، ضمن المبادرة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة وشركة New Hope.

وتقوم المبادرة على مساعدة الأسر في إنشاء مشروعات صغيرة لتربية الدواجن، من خلال التدريب وتوفير مستلزمات الإنتاج والمتابعة الفنية طوال الدورة. وشملت الدفعة الأولى من المرحلة الثانية 12 قرية في ست محافظات؛ دعمت السفارة الصينية ست قرى في الشرقية والدقهلية والبحيرة، وتولت مؤسسة أبو العينين أربع قرى في الجيزة وبني سويف.

وبدأت قصة «أمل جديد» في أغسطس 2025 من قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية، استهدفت المرحلة الأولى 100 أسرة. وأسهمت العلاقات الطيبة بين النائب محمد أبو العينين والسفارة الصينية بالقاهرة في دعم هذه الشراكة.

وشاركت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في افتتاح المرحلة الأولى إلى جانب السفير الصيني لياو ليتشيانج، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المشاركة. وأعلنت يومها التزام المؤسسة بشراء إنتاج الأسر المستفيدة، ثم اشترت المؤسسة إنتاج المرحلة الأولى بالكامل وأهدته إلى مؤسسة «حياة كريمة» لاستخدامه في برامج الإطعام التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومع استعداد المبادرة لبدء الدفعة الثانية من مرحلتها الثانية، تواصل مؤسسة أبو العينين مشاركتها في نموذج يمنح الأسر التدريب وفرصة الإنتاج، ويساعدها على تحقيق دخل من مشروع تديره بنفسها.