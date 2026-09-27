قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: الهجوم والضغط لن يرغما طهران وشعبها على الاستسلام
تضم قوات أمريكية.. تحقيق بريطاني واسع في واقعة أمنية قرب قاعدة فيرفورد الجوية
برعاية التحالف الوطني والتعاون مع السفارة الصينية.. مؤسسة أبو العينين تواصل دعم مبادرة «أمل جديد» بعد نجاح الدفعة الأولى
بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان (صور)
شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو
معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد
مشروعات وبرامج وتكنولوجيا الرياضة.. تفاصيل لقاء جوهر نبيل بسفير الهند في القاهرة
إندونيسيا تشيد بقيادة جوتيريش للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته
مباحثات مصرية روسية حول آفاق وإمكانيات الاستفادة من خبرات المسرح الكبير للعرائس في بطرسبورج
بمشاركة عالمية واسعة.. الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية غدا
فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برعاية التحالف الوطني والتعاون مع السفارة الصينية.. مؤسسة أبو العينين تواصل دعم مبادرة «أمل جديد» بعد نجاح الدفعة الأولى

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
أخبار البلد

اختتمت مبادرة «أمل جديد للتمكين الاقتصادي» الدفعة الأولى من مرحلتها الثانية بنسبة نجاح بلغت 97.24%، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين إلى 97%. 

وشاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في هذه المرحلة بتغطية أربع قرى في محافظتي الجيزة وبني سويف، ضمن المبادرة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة وشركة New Hope.

وتقوم المبادرة على مساعدة الأسر في إنشاء مشروعات صغيرة لتربية الدواجن، من خلال التدريب وتوفير مستلزمات الإنتاج والمتابعة الفنية طوال الدورة. وشملت الدفعة الأولى من المرحلة الثانية 12 قرية في ست محافظات؛ دعمت السفارة الصينية ست قرى في الشرقية والدقهلية والبحيرة، وتولت مؤسسة أبو العينين أربع قرى في الجيزة وبني سويف.

وبدأت قصة «أمل جديد» في أغسطس 2025 من قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية، استهدفت المرحلة الأولى 100 أسرة. وأسهمت العلاقات الطيبة بين النائب محمد أبو العينين والسفارة الصينية بالقاهرة في دعم هذه الشراكة.

وشاركت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في افتتاح المرحلة الأولى إلى جانب السفير الصيني لياو ليتشيانج، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المشاركة. وأعلنت يومها التزام المؤسسة بشراء إنتاج الأسر المستفيدة، ثم اشترت المؤسسة إنتاج المرحلة الأولى بالكامل وأهدته إلى مؤسسة «حياة كريمة» لاستخدامه في برامج الإطعام التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومع استعداد المبادرة لبدء الدفعة الثانية من مرحلتها الثانية، تواصل مؤسسة أبو العينين مشاركتها في نموذج يمنح الأسر التدريب وفرصة الإنتاج، ويساعدها على تحقيق دخل من مشروع تديره بنفسها.

مؤسسة أبو العينين أمل جديد للتمكين الاقتصادي مبادرة الجيزة وبني سويف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سفارة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يفوز على مودرن سبورت ودياً

أنس الشرتاع

أنس الشرتاع يلفت أنظار أندية مصرية وليبية قبل فترة الانتقالات

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب الناشئين 2009 وكولومبيا بدورة الصداقة

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: تحويلات المصريين بالخارج.. من مورد للنقد الأجنبي إلى قوة إنتاجية

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها عبد القادر تكتب: مواثيق الشورى الأسرية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تباين المشاعر

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

المزيد