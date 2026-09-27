زوجته حامل فى توأم ووالده يستغيث.. كواليس القبض على سعد لمجرد فى فرنسا

عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى صدارة المشهد من جديد، بعد صدور حكم قضائي فرنسي جديد بحقه في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2016، والمتعلقة باتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول والاعتداء عليها.

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية في مدينة كريتاي الفرنسية، السبت 26 سبتمبر 2026، بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، مع إصدار أمر بإيداعه السجن، وذلك بعد إعادة محاكمة القضية استئنافياً، عقب الحكم الصادر بحقه في الدرجة الأولى عام 2023 بالسجن لمدة 6 سنوات.

ويأتي الحكم الأخير بعد مسار قضائي امتد لنحو عشر سنوات، شهد جلسات ومحاكمات وقرارات قضائية متعددة، بينما ظل سعد لمجرد ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويتمسك ببراءته طوال مراحل القضية.

ونرصد فى التقرير التالي كواليس القبض عليه وإعلان حمل زوجته فى توأم وموقف والده والإعلام المغربي.

أول تعليق من والد سعد لمجرد

خرج والد الفنان المغربي سعد لمجرد عن صمته، في أول تعليق له عقب الأنباء المتداولة بشأن اعتقال نجله في فرنسا، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، معربًا عن تمسكه ببراءته ومؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة صعبة لا يعلم تفاصيلها إلا الله.

وحرص والد سعد لمجرد على توجيه رسالة عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن دعمه الكامل لنجله، مؤكدًا أن ما صدر بحقه من حكم، من وجهة نظره، لا يتناسب مع ما قدمه فريق الدفاع من أدلة ودفوع خلال نظر القضية.

وكتب والد الفنان المغربي: «ولدي سعد مظلوم، مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، حكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة التي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة».

وأضاف في رسالته معبرًا عن حجم الأزمة التي تمر بها الأسرة: «حالنا أنا وزوجتي إلا نزهة سعد ووالدتها، حالنا لا يعلمه إلا الله سبحانه».

انهيار زوجته الحامل فى توأم

بينما أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن زوجته تعيش حالة من الصدمة، خاصة أنها حامل فى توأم في شهرها الأخير، مشيرة إلى أن خبر توقيف زوجها وقع عليها بشكل مفاجئ وقاسٍ في ظل الظروف التي تمر بها حاليًا.

جمهور مغربي يستغيث بملك المغرب

كما تداول عدد من محبي الفنان المغربي سعد لمجرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات يطالبون خلالها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل والنظر في قضية سعد لمجرد، عقب الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله في فرنسا.

ووجه جمهور سعد لمجرد رسالة إلى الملك محمد السادس، عبر حساباتهم على موقع «إنستجرام»، جاء فيها: «يا صاحب الجلالة.. نلتمس منكم التدخل والنظر في قضية سعد لمجرد ومساندته في طلب العدالة والإنصاف بما يكفله القانون من حقوق وسبل للطعن».

وطالب محبو الفنان المغربي بمساندته قانونيًا، مؤكدين تمسكهم بحقه في الاستفادة من جميع الضمانات والسبل القانونية المتاحة أمامه، معربين عن أملهم في أن تنظر الجهات المختصة في القضية وفقًا لما يكفله القانون.

وتفاعل عدد من المتابعين مع المنشورات المتداولة، معربين عن دعمهم لسعد لمجرد، ومطالبين بمتابعة تطورات القضية وما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

بداية الأزمة بين سعد لمجرد والفتاة الفرنسية

وتعود بداية الأزمة إلى عام 2018، عندما تقدمت شابة فرنسية ببلاغ رسمي تتهم فيه سعد لمجرد بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق بمدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، عقب سهرة جمعتهما هناك.

وتحركت السلطات الفرنسية وفتحت تحقيقا موسعا في الواقعة، قبل أن يتم توقيف الفنان المغربي والتحقيق معه لساعات طويلة، ثم الإفراج عنه لاحقا تحت شروط وإجراءات قضائية مشددة.

وتحولت القضية إلى واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات، ولكن أيضا بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سعد لمجرد في العالم العربي، حيث انقسم الجمهور بين من طالب بانتظار كلمة القضاء، ومن اعتبر أن الاتهامات أثرت بشكل مباشر على صورته الفنية ومسيرته.

اتهامات سعد لمجرد

وواصل سعد لمجرد نفي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا في أكثر من مناسبة تمسكه ببراءته، بينما عمل فريق دفاعه القانوني على تقديم دفوع وطعون للتشكيك في الرواية المقدمة ضده، في محاولة لإثبات عدم صحة الاتهامات.

واستمرت القضية في فرض ظلالها على حياته الفنية والشخصية، إذ واجه الفنان المغربي ضغوطا إعلامية وانتقادات حادة، كما ألغيت أو تعثرت بعض حفلاته في عدد من الدول، وسط مطالبات من بعض الجهات بمنعه من المشاركة في فعاليات فنية كبرى.

وقد حافظ سعد لمجرد على حضور قوي في الساحة الغنائية، مستندا إلى قاعدة جماهيرية واسعة دعمت استمراره وساندته طوال سنوات الأزمة.

وخلال تلك الفترة، طرح سعد لمجرد عددا من الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة مرتفعة، كان أبرزها أغنية “من أول دقيقة” التي جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، وحققت انتشارا واسعا في الوطن العربي.