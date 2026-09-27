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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أرفض الزواج وصراحتي خسرتني أصدقاء.. مي سليم تثير الجدل بتصريحات قوية

مي سليم
مي سليم
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مى سليم عن رغبتها فى تقديم دويتو غنائي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الأغنية التى ترغب فى تقديمها أو الفنان الذى تتمنى مشاركته هذا العمل.

وقالت مي سليم، خلال استضافتها فى برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة «صدى البلد»: «أنا نفسى أعمل دويتو ومش عارفة هو إيه ومع مين، لأنى معملتش غير مرة أو اتنين ليها علاقة بالأفلام».

كما تحدثت مى سليم عن جانب من صفاتها الشخصية، موضحة أنها من مواليد برج العقرب، وترى أن الصراحة الزائدة من أبرز صفات مواليد هذا البرج، لافتة إلى أن وضوحها الشديد تسبب فى خسارتها عددًا من الأشخاص فى مجال العمل.

وأضافت: «أنا برج العقرب ومن صفات البرج بتاعي إننا صراحة زيادة عن اللزوم، وده مودينا فى داهية، وده خسرنى ناس كتير فى الشغل لأنى واضحة جدًا بزيادة».

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج 

كما كشفت الفنانة مي سليم عن أسباب رفضها الزواج خلال فترة سابقة، موضحة أن ابنتها لي لي كانت في حاجة إلى قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، وهو ما دفعها إلى تفضيل التفرغ لها وعدم تشتيت نفسها بأي مسؤوليات أخرى.

وقالت مي سليم، إنها مرت بمرحلة شعرت خلالها بأن ابنتها تحتاج إلى وجودها بجانبها بصورة أكبر، لذلك لم تكن ترغب في الانشغال عنها أو الدخول في علاقة زواج في ذلك الوقت.

وأضافت: «كان في فترة معينة كنت بحس إن بنتي محتاجة تركيز مني ومحتاجة أكون معاها ومش عايزة أكون مشتتة بحاجة ومشغولة عنها، ومقدرش أقول إن لي لي الأساس في سبب رفضي الجواز».

وأوضحت مي سليم أن ابنتها لي لي تبلغ من العمر حاليًا 15 عامًا، مشيرة إلى أنها ترى أنها تمر بمرحلة عمرية تحتاج خلالها إلى قدر أكبر من الاهتمام والمتابعة.

وعن موقفها من فكرة الزواج في الوقت الحالي، أكدت مي سليم أنها لا تمانع الارتباط إذا جاء الشخص المناسب، قائلة: «لو حد دق الباب عليا دلوقتي للجواز أكيد هبقى حابة جدًا، واعتقد هي قسمة ونصيب وملهاش حسابات وبتيجي في وقتها لما ربنا يرتبها ومش هقول لأ لو ربنا رايد».

مي سليم تتحدث عن علاقة ابنتها بشقيقاتها

بينما تحدثت الفنانة مي سليم عن العلاقة التي تجمع ابنتها لي لي بشقيقتيها دانا وميس، كاشفة عن طبيعة الروابط بينهن وتفاصيل علاقتهن داخل الأسرة.

وقالت مي سليم، إن ابنتها لي لي تجمعها علاقة قوية بشقيقتها دانا، لافتة إلى أنها تعتبرها بمثابة صديقتها المقربة.

وأوضحت مي سليم أن ابنتها لي لي تنسجم أيضًا بشكل كبير مع شقيقتها ميس، مشيرة إلى وجود حالة من التقارب والتفاهم بينهما.

وأضافت أن لي لي لا تفضل أن يقوم أحد بانتقادها، موضحة طبيعة شخصيتها وعلاقتها بشقيقتيها في إطار الحديث عن حياتهن الأسرية.

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