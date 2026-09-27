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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«التعليم» تعلن موعد عقد مقابلات المتقدمين لنسبة الـ5% من ذوي الإعاقة بالدفعة الخامسة من مسابقة المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  عقد المقابلات للمعلمين المتقدمين لنسبة الـ (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة (الدفعة الخامسة 2026 / 2027) للمرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم بمحافظات (البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، مطروح، بورسعيد)، غداً الإثنين 28 / 9 / 2026.

كما قررت وزارة التربية والتعليم، عقد المقابلات للمعلمين المتقدمين لنسبة الـ (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة (الدفعة الخامسة 2026 / 2027)  المرحلة الخامسة بمحافظات (القليوبية، الجيزة، بني سويف، سوهاج، أسيوط، المنيا، القاهرة، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر) يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ اللازم نحو الإبلاغ والإخطار التليفوني للمتقدمين التابعين لكل مديرية تعليمية والمدرجة أسماؤهم بالكشوف ، بموعد إجراء المقابلات الشخصية المقرر لهم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية في تمام الساعة 10 صباحاً، مع التأكيد على المتقدمين بضرورة إحضار المستندات التالية (في ملف بلاستيكي):
-  أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.
-  أصل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، وصورة منها.
-  أصل المؤهل الدراسي، وصورة منه.

- صورة من التدريب التربوي والبدني والذهني الذي تم تنفيذه في قاعات التدريب بالإدارات التعليمية.

وكان قد تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح إلى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في موقف المتضررين من الدفعة الخامسة من مسابقة المعلمين، من خلال بحث إمكانية إصدار ملحق لنتيجة المسابقة واستكمال الأعداد المطلوبة من بين المتقدمين المستوفين للشروط، في ضوء الاحتياجات الفعلية للمدارس من المعلمين.

وأوضح النائب أن المقترح يستهدف تحقيق الاستفادة من قاعدة المتقدمين للدفعة الخامسة، خاصة من استوفوا الشروط المطلوبة ولم تشملهم النتيجة، وذلك بالتزامن مع استمرار احتياج عدد من المدارس إلى سد العجز في بعض التخصصات.

حصر العجز الفعلي في أعداد المعلمين

وطالب بحصر العجز الفعلي في أعداد المعلمين على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، ومقارنته بأعداد المتقدمين المستوفين للشروط من الدفعة الخامسة، بما يسمح باستكمال الأعداد المطلوبة من بينهم حال توافر الاحتياج.

كما دعا إلى إعادة فحص موقف الحالات المستبعدة من الدفعة الخامسة، وإتاحة فرصة جديدة أمام من تنطبق عليهم الشروط، مؤكدًا أن التعامل مع الملف من خلال رؤية متكاملة يمكن أن يسهم في سد جانب من العجز الموجود بالمدارس، وفي الوقت نفسه يمنح المستحقين فرصة جديدة للالتحاق بالمنظومة التعليمية.

وشدد النائب على أن الهدف من المقترح هو الوصول إلى معالجة عملية تحقق التوازن بين احتياجات المدارس الفعلية، وحق المتقدمين المستوفين للشروط في الحصول على فرصة عادلة، بدلًا من ترك أعداد لديها الرغبة والكفاءة خارج منظومة الاستفادة من احتياجات الوزارة.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم مسابقة 30 ألف معلم

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