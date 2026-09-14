نقيب المعلمين يكرم الأستاذة صالحة والأستاذ نادر مديري مدرستي القليوبية

كرّم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان، والأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة بمحافظة القليوبية، تقديرًا لجهودهما المخلصة في استقرار العملية التعليمية، وذلك بحضور عدد كبير من هيئة مكتب النقابة العامة، والنقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين.

وأكد الزناتي أن التكريم يأتي احتفاءً بقيمة المعلم وصونًا لكرامته وإعلاءً لمكانته، مقدمًا للمكرمين رحلتي عمرة، إلى جانب شهادة تقدير ودرع النقابة، وسط احتفاء بما قدماه من جهود مخلصة في أداء رسالتهما التعليمية.

وقال نقيب المعلمين، خلال كلمته في حفل التكريم، إن المناسبة تتجاوز حدود الاحتفال لتصبح احتفاءً بقيمة أصيلة هي المعلم، ورسالة سامية هي التعليم، مؤكدًا أن "المعلم له قيمة تُصان، وله كرامة لا تُهان"، ومشددًا على أن تقدير المعلم لا يتعارض مع احترام القيادة والمسؤولين.

وأشار الزناتي إلى أن النقابة كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى للواقعة، وأعلنت موقفها الرافض لكل ما يمس كرامة المعلم أو ينتقص من مكانته، انطلاقًا من مسؤوليتها النقابية، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عن المعلمين، وستظل بيتهم الكبير وسندًا لهم، وأن بابها مفتوح لكل صاحب حق.

وشدد نقيب المعلمين على أن "كرامة المعلم خط أحمر ومكانته لا يجوز أن تكون محل انتقاص أو تجاوز"، مشيدًا في الوقت نفسه بموقف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومثمنًا تكريمه للمعلمين، معتبرًا أن هذه اللفتة حملت رسالة تقدير لكل معلم مخلص يؤدي رسالته بضمير حي.

تكريم الأستاذة صالحة أبو الفضل

ووجه الزناتي الشكر والتقدير إلى الأستاذة صالحة والأستاذ نادر، مؤكدًا أنهما قدما نموذجًا للمعلم الذي يتمسك بحقه دون أن يتخلى عن أخلاقه، ويدافع عن موقفه مع الحفاظ على احترام قيادته وأدب الحوار والمسؤولية.

وكشف نقيب المعلمين أن النقابة قررت أن يكون تكريم المعلمين بصورة مختلفة، حيث قدمت لهما رحلتي عمرة تقديرًا لجهودهما، إلى جانب شهادة التقدير ودرع النقابة.

وفي ختام كلمته، دعا الزناتي جميع المعلمين والمعلمات إلى التمسك بأخلاق المهنة وقيمها النبيلة، والإخلاص في أداء رسالتهم، والوفاء لوطنهم.

وفي سياق متصل، أعلن الزناتي إطلاق جائزة "المعلم القدوة"، مؤكدًا أن التكريم سيكون معنويًا وماديًا في الوقت نفسه، لأن القيمة الحقيقية للجائزة تتمثل في أن يشعر المعلم بأن المجتمع يقدر رسالته ودوره.

وأوضح أن معايير اختيار "المعلم القدوة" تشمل الأداء المهني، والتميز في التعامل مع الطلاب والهيئات التعليمية، والمبادرات التعليمية، والابتكار، وخدمة المجتمع، والسلوك المهني، والمشاركة في تطوير العمل والمدرسة.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس أمناء للجائزة، يضم خبراء في التعليم وأساتذة تربويين ومعلمين ومعلمات من الميدان، إلى جانب أساتذة في مجال الإعلام، على أن يتم إعلان كافة التفاصيل والقيمة المالية للجوائز فور تشكيل مجلس أمناء الجائزة.

