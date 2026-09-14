بسبب حادث سير.. قرار صادم من الشرطة ضد نجم إيطاليا

أكد مصدر في الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، أن رخصة قيادة لاعب كرة القدم الإيطالي دانيال مالديني قد تم تعليقها بعد أن تبين أنه كان مخمورا بشكل يتجاوز الحد القانوني للكحول في أعقاب حادث سيارة في ميلانو في وقت مبكر من صباح الأحد.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، كان مالديني واحدا من ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بعد أن اصطدمت سيارته بمركبة أخرى في شمال المدينة، تم نقل الشاب البالغ من العمر 24 عامًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من اليوم.

أظهر فحص التنفس الأولي الذي أجرته الشرطة المحلية في موقع الحادث مستوى كحول في الدم قدره 0.91 جرام لكل لتر، بينما سجل فحص ثانٍ 0.89 جرام/لتر، وفقًا للمصدر، الحد القانوني في إيطاليا هو 0.5 جرام/لتر.

بعد نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، خضع مالديني أيضا لاختبار تعاطي المخدرات، لكن من غير المتوقع ظهور النتائج قبل ثلاثة إلى أربعة أيام أخرى، وفقا لمصدر في الشرطة.

هدف مالديني

سجل مالديني هدف الفوز من ركلة جزاء لصالح كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي ضد أتالانتا السبت الماضي.