رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، على ما تحظى به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام، والحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تذخر بها هذه المنطقة الواعدة، ليس فقط فيما يتعلق بالتنمية السياحية، بل تمتد لتشمل مختلف أوجه التنمية والتطوير، وما يتضمن ذلك من المزيد من إقامة العديد من المجتمعات التنموية والعمرانية والإنتاجية على امتداد طول هذا الساحل، جذبًا لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، وأحمد هشام فاضل مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال مدبولي، إن اجتماع اليوم يستهدف استعراض موقف حصر الأراضي والتخصيصات والتواجدات الواقعة عليها، وكذا موقع الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتوسعاتها، لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيرها العمراني.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار العمل على تنفيذ مخطط متكامل لتنمية لهذه المناطق الواعدة، يتضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والصناعية، والزراعية، والعمرانية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، فضلا عن اتاحة بنية أساسية تسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من استثماراتهم؛ استغلالا للفرص والمقومات التي تتمتع بها هذه المناطق، وبما يدعم مختلف أوجه التنمية والعمران.