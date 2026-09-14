أرسنال يعرض على هيئة التحكيم رأيه بشأن ركلة جزاء كونسا

يعتزم نادي أرسنال التواصل مع لجنة التحكيم في الدوري الانجليزي، لمناقشة الواقعة التي تسببت في احتساب ركلة جزاء ضد اللاعب إزري كونسا ، خلال المباراة التي شهدت الفوز على نادي سندرلاند يوم السبت الماضي.

وشهدت المباراة التحاماً بدنياً داخل منطقة الجزاء بين كونسا ومدافع سندرلاند دان بالارد، حيث اعتبر الحكم أن مدافع أرسنال ارتكب مخالفة ضد كابتن فريق سندرلاند بسبب الإمساك بالخصم.

وبعد المباراة، انتقد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا هذا القرار، وتشير التقارير إلى أن النادي سيجري محادثات مع هيئة التحكيم للحصول على تفسير للأسباب التي أدت إلى احتساب ركلة الجزاء.

ويسعى أرسنال لتجنب تأثير القرارات التحكيمية الكبرى على النتائج، كما يرغب في الحصول على توضيح بشأن الكيفية التي اتخذ بها الحكم جون بروكس قراره.

وكان بروكس قد احتسب ركلة الجزاء لصالح سندرلاند في البداية أثناء سير المباراة، وهو القرار الذي أيده حكم الفيديو المساعد.

وجاء في بيان نشره مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز: "تمت مراجعة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لسندرلاند بسبب مخالفة إمساك ارتكبها كونسا ضد بالارد، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة القرار".

إلا أن أرتيتا صرح بعد المباراة قائلاً: "هذا أمر غير مقبول على هذا المستوى. لقد شاهدت اللقطة 20 مرة، ولم أستطع فهم المنطق وراء احتساب ركلة جزاء في ذلك الموقف، أو الطريقة التي تدخل بها حكم الفيديو المساعد".