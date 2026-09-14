بكين تحظر حيازة الطائرات المسيّرة لأسباب أمنية

أعلنت بكين حظر حيازة الطائرات بدون طيار داخل حدود المدينة بموجب قواعد جديدة اعتبارًا من نوفمبر القادم، فيما يعد تشديد للوائح التي كانت تحظر بالفعل بيع هذه الأجهزة، وفقا لوكالة فرانس برس.



تحظر القواعد، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر، حيازة أو تخزين المركبات الجوية غير المأهولة في العاصمة الصينية وتحظر الطيران في مجالها الجوي، كما سيتم حظر نقل الطائرات بدون طيار أو مكوناتها إلى بكين.

تشديد اللوائح لحماية أمن العاصمة

تزايدت المخاوف بشأن سلامة المجال الجوي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في يونيو، عندما تحطمت طائرة صغيرة في أطول ناطحة سحاب فيها، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 آخرين.

وأشارت اللوائح، التي صاغتها حكومة بلدية بكين، إلى الحاجة إلى "حماية أمن العاصمة".

بموجب القواعد التي تم إدخالها في مايو، حظرت بكين بالفعل بيع الطائرات بدون طيار، في حين كان يتعين على المالكين تسجيل أجهزتهم ولكن سُمح لهم بالاحتفاظ بها.

وتنص اللوائح الجديدة على إلزام جميع مالكي الطائرات بدون طيار بالتخلص من أجهزتهم أو نقلها خارج بكين بحلول 15 نوفمبر، وإلا سيواجهون المصادرة والغرامات.

وستقدم السلطات إعانات لأصحاب الأجهزة الإلكترونية للتخلص منها أو بيعها من خلال قنوات إعادة الشراء، أو بدلاً من ذلك، سيتم توفير خدمة الشحن المجاني لإرسالها بالبريد خارج المدينة.

تتطلب رحلات الطائرات بدون طيار في المجال الجوي لبكين بالفعل الحصول على إذن من السلطات.

وبحسب القواعد الجديدة، يمكن منح استثناءات لأغراض خاصة مثل مكافحة الإرهاب والزراعة والإغاثة في حالات الكوارث والبحث العلمي.