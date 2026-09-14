قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الجديد في البنوك
برلماني: «حياة كريمة» نموذج وطني متكامل لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء طخخخخخخطالإنسان
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تحظر حيازة الطائرات المسيّرة لأسباب أمنية

مسيرة
مسيرة
خاطر عبادة

أعلنت بكين حظر حيازة الطائرات بدون طيار داخل حدود المدينة بموجب قواعد جديدة اعتبارًا من نوفمبر القادم، فيما يعد تشديد للوائح التي كانت تحظر بالفعل بيع هذه الأجهزة، وفقا لوكالة فرانس برس.


تحظر القواعد، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر، حيازة أو تخزين المركبات الجوية غير المأهولة في العاصمة الصينية وتحظر الطيران في مجالها الجوي، كما سيتم حظر نقل الطائرات بدون طيار أو مكوناتها إلى بكين.

تشديد اللوائح لحماية أمن العاصمة

تزايدت المخاوف بشأن سلامة المجال الجوي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في يونيو، عندما تحطمت طائرة صغيرة في أطول ناطحة سحاب فيها، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 آخرين.

وأشارت اللوائح، التي صاغتها حكومة بلدية بكين، إلى الحاجة إلى "حماية أمن العاصمة".

بموجب القواعد التي تم إدخالها في مايو، حظرت بكين بالفعل بيع الطائرات بدون طيار، في حين كان يتعين على المالكين تسجيل أجهزتهم ولكن سُمح لهم بالاحتفاظ بها.

وتنص اللوائح الجديدة على إلزام جميع مالكي الطائرات بدون طيار بالتخلص من أجهزتهم أو نقلها خارج بكين بحلول 15 نوفمبر، وإلا سيواجهون المصادرة والغرامات.
وستقدم السلطات إعانات لأصحاب الأجهزة الإلكترونية للتخلص منها أو بيعها من خلال قنوات إعادة الشراء، أو بدلاً من ذلك، سيتم توفير خدمة الشحن المجاني لإرسالها بالبريد خارج المدينة.

تتطلب رحلات الطائرات بدون طيار في المجال الجوي لبكين بالفعل الحصول على إذن من السلطات.

وبحسب القواعد الجديدة، يمكن منح استثناءات لأغراض خاصة مثل مكافحة الإرهاب والزراعة والإغاثة في حالات الكوارث والبحث العلمي.

بكين تحظر المسيرات مسيرة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح الفرق بين التسبيح والتقديس: معاني دقيقة تبرز الاختلاف

جانب من اللقاء

عقب تماثله للشفاء.. وكيل الأزهر يباشر مهام عمله ويستقبل مفتي الجمهورية وأمين مجمع البحوث

أيمن عبدالغني

بعد تعرضه لحادث.. وكيل الأزهر يباشر عمله ويستقبل المفتي وأمين البحوث الإسلامية

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد