تعرف على حكام مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن حكام مباريات غد الثلاثاء 15 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2026-2027.
حكام مباريات الثلاثاء في الدوري المصري
تقام غد الثلاثاء 4 مباريات على النحو التالي:
5:00 بترول أسيوط × مودرن سبورت
5:00 وادي دجلة × المقاولون العرب
8:00 المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري
8:00 الأهلي × أبو قير للأسمدة
يدير مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة
حكم ساحة محمد الغازي
حكم مساعد 1 يوسف البساطي
حكم مساعد 2 شريف عبدالله
حكم رابع محمد أيمن
حكم VAR مصطفى الشهدي
حكم VAR مساعد أسامة عبد اللطيف
ويبحث الأهلي عن العودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.
ويدير مباراة بترول أسيوط ومودرن سبورت
حكم ساحة أحمد ناصر
حكم مساعد 1 سيد أبو خاطر
حكم مساعد 2 أسامة هشام
حكم رابع أحمد عبدالله
حكم VAR محمد الشناوي
حكم VAR مساعد السيد شعبان
ويدير مباراة المصري والاتحاد
حكم ساحة محمود وفا
حكم مساعد 1 هاني خيري
حكم مساعد 2 أحمد عبدالمنعم شعبان
حكم رابع أحمد ماجد
حكم VAR أمين عمر
حكم VAR مساعد هيثم الشريف
ويدير مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب
حكم ساحة عبد الرحمن صالح
حكم مساعد 1 محمد محمود لطفي
حكم مساعد 2 محمد مجدي الشيخ
حكم رابع رحمة يوسف
حكم VAR أحمد حامد فهيم
حكم VAR مساعد أحمد بكر