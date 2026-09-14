تعرف على حكام مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن حكام مباريات غد الثلاثاء 15 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري 2026-2027.

حكام مباريات الثلاثاء في الدوري المصري

تقام غد الثلاثاء 4 مباريات على النحو التالي:

5:00 بترول أسيوط × مودرن سبورت

5:00 وادي دجلة × المقاولون العرب

8:00 المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري

8:00 الأهلي × أبو قير للأسمدة

يدير مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

حكم ساحة محمد الغازي

حكم مساعد 1 يوسف البساطي

حكم مساعد 2 شريف عبدالله

حكم رابع محمد أيمن

حكم VAR مصطفى الشهدي

حكم VAR مساعد أسامة عبد اللطيف

ويبحث الأهلي عن العودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

ويدير مباراة بترول أسيوط ومودرن سبورت

حكم ساحة أحمد ناصر

حكم مساعد 1 سيد أبو خاطر

حكم مساعد 2 أسامة هشام

حكم رابع أحمد عبدالله

حكم VAR محمد الشناوي

حكم VAR مساعد السيد شعبان

ويدير مباراة المصري والاتحاد

حكم ساحة محمود وفا

حكم مساعد 1 هاني خيري

حكم مساعد 2 أحمد عبدالمنعم شعبان

حكم رابع أحمد ماجد

حكم VAR أمين عمر

حكم VAR مساعد هيثم الشريف

ويدير مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب

حكم ساحة عبد الرحمن صالح

حكم مساعد 1 محمد محمود لطفي

حكم مساعد 2 محمد مجدي الشيخ

حكم رابع رحمة يوسف

حكم VAR أحمد حامد فهيم

حكم VAR مساعد أحمد بكر