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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الغازي حكمًا لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

تعرف على حكم مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة 

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء غداً الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي.

ويقود اللقاء الحكم محمد الغازي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي مساعدًا أول، وشريف عبدالله مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد أيمن مهمة الحكم الرابع.

كما أسندت اللجنة مهمة حكم تقنية الفيديو VAR  إلى  مصطفى الشهدي ، ويعاونه  أسامة عبد اللطيف كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وسط ترقب من جماهير الأهلي وأبو قير للأسمدة لانطلاق المواجهة على ملعب استاد القاهرة.

عموتة يصحح أخطاء المقاولون

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

ويبحث الأهلي عن العودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

وعقد عموتة جلسة مع لاعبي الأهلي خلال التحضيرات الأخيرة، شرح خلالها أبرز الملاحظات الفنية، وطالب اللاعبين بضرورة تحسين الأداء الجماعي وتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق فقدان نقطتين في المباراة الماضية.

وشدد المدير الفني على أهمية زيادة الانسجام بين خطوط الفريق، مع استغلال الاستحواذ على الكرة بشكل إيجابي، والابتعاد عن التسرع والعشوائية في بناء الهجمات.

كما طالب عموتة لاعبي الأهلي بالتركيز الكامل والالتزام بالتعليمات الفنية طوال المباراة، من أجل تقديم أداء أفضل أمام أبو قير للأسمدة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

الأهلي أبو قير للأسمدة دوري القسم الأول دوري أورا الحكم محمد الغازي

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