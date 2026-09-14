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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة حكيمي تثير القلق في باريس سان جيرمان قبل مواجهة مارسيليا

حكيمي
حكيمي
حمزة شعيب

 

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المغربي أشرف حكيمي خلال مواجهة بريست، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على بريست بهدف دون رد، سجله الإسباني فيران توريس، ليحصد الفريق انتصارًا جديدًا في مشواره بالمسابقة.

وشهدت المباراة مغادرة أشرف حكيمي أرض الملعب مبكرًا، بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة 39، ليقرر الجهاز الفني استبداله بفابيان رويز قبل نهاية الشوط الأول.

وأوضح باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، أن حكيمي يعاني من إصابة خفيفة على مستوى الفخذ الأيمن، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع للمتابعة من جانب الجهاز الطبي للنادي خلال اليومين المقبلين، قبل إصدار تحديث جديد بشأن حالته.

ويُعد حكيمي أحد العناصر الأساسية في تشكيل باريس سان جيرمان، ويعتمد عليه المدرب لويس إنريكي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتُثير الإصابة الشكوك حول مشاركة اللاعب المغربي في مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة أمام أوليمبيك مارسيليا، والمقرر إقامتها يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

حكيمي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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