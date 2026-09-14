عايزين الـ3 نقاط.. هيثم عرابي لـ عموتة: بلاش نكد.. خلّيها ليلة أهلاوية حلوة

وجه هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة إلى حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى كابتن عموتة، في رسالتين مهمين جدًا.. من فضلك ركّز معايا كده بالله عليك».

وأضاف: «أنا راجع من طابا بكرة على الماتش في الاستاد.. وبالحس الوطني كده، وبصوت مدام نادية الجندي في الفيلم: خالتي بتسلّم عليك.. وبتقولك يا كابتن من فضلك.. مش عايزين نكد».

وتابع: «عايزين الـ3 نقاط عشان ندخل البريك مزاجنا حلو، وكمان أداء أحسن يطمنا شوية».

وواصل هيثم عرابي رسالته لعموتة قائلًا: «لأن لو محصلش.. هيبقى عندنا بريك طويل، والسوشيال ميديا هتبدأ السيناريوهات الغريبة، والخيال هيشتغل، والدراما هتفتح على البحري».

واختتم رسالته قائلًا: «فمن فضلك يا كابتن.. بلاش نكد، خلّيها ليلة أهلاوية حلوة ونروح بيوتنا مبسوطين».

كما وجه هيثم عرابي رسالة إلى مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأبو قير للأسمدة، قائلًا: «إنت عارف أنا بحبك قد إيه، واتشرفت بالشغل معاك قبل كده، وبحترمك جدًا.. بس بصراحة ترتيب ماتشاتك دايمًا غريب».

وأضاف: «اعذرني المرة دي يا أبو الكابتن.. بالتوفيق للأهلي».

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم.