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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العمل عن بُعد.. كيف يحدد المصريون مهاراتهم للحصول على وظائف أجنبية؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور بيشوي ملاك، المحاضر في الجامعة الأمريكية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي بالمجلس الأعلى للثقافة، إن العمل عن بُعد يمثل فرصة مهمة أمام المصريين للعمل مع شركات ومؤسسات أجنبية، دون الحاجة إلى ترك وظائفهم الأساسية، داعيًا إلى وضع منظومة متكاملة لتأهيل الراغبين في هذا النوع من العمل وتنظيمه تشريعيًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا عندي حلم إن الدولة تؤسس كيان لتأهيل اللي بيشتغلوا عن بُعد، الناس اللي بتشتغل برا مصر، وأنا شوفت الكلام ده في الهند، والدولة عاملة مجهود عظيم هناك عشان كده، عندهم برامج تأهيلية، إزاي يأهلوا الناس دي يشتغلوا».

وقال: «إحنا أحسن منهم بكتير، وأشطر منهم، وأذكى منهم، وأسرع منهم، وبنتعلم بسرعة جدا، بس محتاجين إن إحنا نشاور على ده».

وأوضح: «أنا بوجه رسالة بسيطة للدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، إحنا محتاجين تشريع للعمل عن بُعد، وللدكتور كجوك وزير المالية، اسمح بمساحات وإعفاءات ضريبية للناس اللي بتشتغل عن بُعد، عشان نشجعهم، لأن ده هيجبلهم دخل كبير جدا يعني».

وتابع: «ولوزير التعليم إن إحنا نعمل حاجة للطلبة تحديدا، بحيث إن كل واحد يعرف هو شاطر في إيه، دي اللي بتلخبط ناس كتير أوي: أنا شاطر في إيه؟ يعني أنا عندي عين، وعندي بق، وعندي ودن، وعندي مخ، وعندي إيد».

وأضاف: «لو إنت متشاف أفضل، اطلع على السوشيال ميديا واتكلم، يبقى عرفنا إن إنت لما تتشاف تشتغل حلو ، لو إنت بتتكلم أكتر، صناعة محتوى، اشتغل بقى على المحتوى».

وتابع: «لو إنت بتسمع كويس، دايما اللي بيسمعوا كويس بيفكروا أكتر، ده معناه إن إنت تدخل بقى ناحية التحليل وتحليل البيانات، لأن ده محتاج العقل».

وقال: «لو إنت بتتقن حاجة معينة واحدة، أنا بشتغل شغلانة واحدة بس متقنها ومبعرفش أعمل أي حاجة غيرها، زي مثلا برامج المحاسبة، ادخل على موقع في مشروعات، إنك تاخد دور معين تعمله جوه المشروع نفسه».

العمل عن بُعد الدكتور بيشوي ملاك وظائف أجنبية الذكاء الاصطناعي

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