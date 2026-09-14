عقب تماثله للشفاء.. وكيل الأزهر يباشر مهام عمله ويستقبل مفتي الجمهورية وأمين مجمع البحوث

باشر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، مهام عمله اليوم بمقر مكتبه، عقب تماثله للشفاء والاطمئنان الكامل على صحته إثر الحادث المروري الذي تعرض له أمس.

واستقبل الشيخ أيمن عبد الغني، بمكتبه بمشيخة الأزهر، فضيلة أ.د. نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة أ.د. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ اللذين قدما لفضيلته خالص التهاني بسلامة النجاة وتمام الشفاء، داعين المولى -عز وجل- أن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة رسالة الأزهر الشريف.

من جانبه، أعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على هذه الزيارة الكريمة ومشاعرهما الأخوية الصادقة. كما جدد فضيلته خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من تواصل معه أو دعا له أو زاره للاطمئنان على صحته وسلامته.

شيخ الأزهر يطمئن على الشيخ أيمن عبد الغني

وكان أجرى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بـ الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر؛ للاطمئنان على صحته وسلامته عقب تعرض سيارته لحادث انقلاب صباح اليوم الأحد، أثناء توجهه لتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

ووجه الإمام الأكبر بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل من: فرد الأمن المرافق إبراهيم جمعة، وسائق السيارة أكرم حسنين، بمستشفى الأزهر التخصصي (جلوبال ميديكال سيتي)، وتوفير كل ما يلزم لمتابعة حالتيهما لحظة بلحظة حتى تماثلهما التام للشفاء.